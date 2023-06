«Pussycat Dolls»-stjerne forlovet

Den amerikanske sangerinnen og danseren Nicole Scherzinger (44), mest kjent som forsangeren i popgruppen «The Pussycat Dolls», delte tirsdag at hun er forlovet.

Hennes kommende ektemann er den tidligere rugbyspilleren Thom Evans (38).

«Jeg sa ja»

Det delte Scherzinger på sin Instagram, med sine 5,8 millioner følgere.

«Jeg sa ja», skriver hun.

I likhet med sin kommende kone, delte også Evans gladnyheten med sine 284 000 følgere på Instagram.

«Min for alltid», skrev han.

Det ser tilsynelatende ut som at frieriet fant sted på en strand, og ifølge Page Six, skal det ha vært under en tur til Hawaii.

Saksøkt

«Pussycat Dolls» slapp sin første singel «Don't Cha» i 2005 og besto av forsanger I 2010 ble gruppa oppløst etter flere år med stor suksess verden over.

I 2019 lanserte de tidligere medlemmene at fansen kunne glede seg til en reunion- turné . Turneen ble midlertidig stoppet grunnet korona-viruset.



Scherzinger ble imidlertid saksøkt i forbindelse med reunion-turneen.

Grunnen skal ha vært at hun nektet å være med på reunion-turneen til den oppløste popgruppa «Pussycat Dolls», noe som ikke falt i god jord hos grunnlegger Robin Antin.