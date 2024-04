Provoserte under demonstrasjon: – Totalt skammelig

Tidligere Ex on the beach-deltaker, Andreas Østerøy (28) fikk nettet til å koke under dagens demonstrasjon for innføring av samtykkelov.

Realityprofilen publiserte flere bilder og videoer på sosiale medier, hvor han sammen med venninner tok lettkledde bilder på et hotellrom.

Rett utenfor pågikk den mye omtalte demonstrasjonen for innføring av samtykkelov ved Stortinget i Oslo.

Flere av bildene og videoene viste folkemengden som befant seg utenfor, og i en av videoklippene står de lettkledde kvinnene på balkongen og kikker ned på demonstrantene. I tillegg var ene bildet tekstet med «bra dag for photoshoot», etterfulgt av en latteremoji.

Det har fått flere til å reagere.

– Ekstremt respektløst



Kine Pedersen (31) er grunnlegger av støttegruppen «Du eier meg ikke». Hun har flere ganger vært åpen om sin historie med partnervold og gjentatte overgrep av tidligere samboer. Blant annet deltok hun i TV 2-serien «Petter og overleverne» i 2022.

Østerøys innhold har fått Pedersen «veldig forbannet».

– Så ekstremt respektløst. Er fryktelig lei av at det er så mange som ikke tar dette alvorlig, og at det ikke kan få den respekten det skal ha.

DÅRLIGE HOLDNINGER: Kine Pedersen mener Østerøy viser dårlige holdninger. Foto: Privat

Pedersen understreker at dagens markering betyr svært mye for mange, og at man burde klare å holde seg unna om man ikke har noe å bidra med.

– Han viser dårlig holdninger mot både følgerne og generelt med dette. Det er holdninger det til slutt handler om her hele veien, og der må vi virkelig få en stor endring, sier hun og fortsetter:

– Han skulle nok lagt egoet litt til siden i dag, og heller hørt appellantene tale. Syns dette var skikkelig trist og respektløst mot alle som har møtt opp, og for alle utsatte.

Latterliggjør markeringen

June Holm (33), grunnleggeren av «Vi tror deg»-stiftelsen, reagerer også på realityprofilens innhold på sosiale medier under demonstrasjonen.



– Med dette har han nok et stort ønske om å provosere og eksponere seg for et publikum som har langt bedre verdisett og holdninger enn ham selv.

Holm sier videre at hun mener Østerøy oppnådde det nå og at hun ikke unner ham oppmerksomheten.

PROVOSERENDE: June Holm opplever realitydeltakerens bilder og videoer som provoserende. Foto: Foto Camilla Blok/ God morgen Norge

– Dette er provoserende på mange måter, fordi vi har mennesker som står opp for seg selv og andre gjennom en viktig og nødvendig markering for alle voldtektsutsatte i dag.

Forfatteren fortsetter med å minne om at en av fem kvinner i Norge er utsatt for voldtekt, og at vi trenger en holdningsendring i samfunnet.



– Han velger gjennom dette stuntet å latterliggjøre hele markeringen for å få en reell samtykkelov, og ikke minst alle som fortjener å bli sett, hørt og trodd etter å ha opplevd voldtekt, sier Holm.

– Jeg stiller meg bak alle dem som reagerer og opplever at dette er respektløst, for det er det, avslutter hun.

– Tacky og pinlig



Samfunnsaktivist Christina Fraas (34) sier til God kveld Norge at hun opplever hendelsen som pinlig.



– Folk gjør hva som helst for oppmerksomhet, og jeg tenker at det ikke er vits i å gi ham nettopp det, understreker hun.

PINLIG: Christina Fraas beskriver hendelsen som pinlig. Foto: Lise Åserud

Videre poengterer Fraas at hun er positiv til OnlyFans på enkelte områder.

– Fordi det gir sexarbeidere større mulighet til å ha trygghet og kontroll over egen arbeidshverdag, sier hun og fortsetter:

– Men dette ser ut som et stunt bare for å få flere følgere i sosiale medier, det er «tacky» og pinlig. Dersom de hadde gjort dette for å støtte saken hadde jeg heiet! Men det fremstår mer som er oppmerksomhets-stunt.

Dagbladet har også omtalt denne saken.

– Overhodet ingen sammenheng



Etter at God kveld Norge tok kontakt med Østerøy, har innleggene blitt fjernet.



Østerøy kom først med et langt svar, hvor han sier at han har fått utallige reaksjoner på sosiale medier, og at han «var dum som ikke tenkte seg om», og at de «var i sin egen verden».

Dette svaret ble raskt trukket tilbake.

Realityprofilen sier i sitt siste svar at han har full forståelse for at det oppstår reaksjoner på dette, men understreker at sammenkomsten hadde vært planlagt i lang tid.

Videre hevder han at de ikke var klar over at det var samtidig som samtykkedemonstrasjonen.

– Det er overhodet ingen sammenheng, og vi beklager naturligvis for den særdeles uheldige timingen, sier han til God kveld Norge.

– I det siste svaret ditt hevder du at dere ikke var klar over at det foregikk en samtykkedemonstrasjon utenfor. Hva mener du da med teksten på det ene bildet: «bra dag for photoshoot»?

– Vi ble naturligvis klar over demonstrasjonen etter at vi ankom, men demonstrasjonen var ikke planlagt på det tidspunktet vi hadde booket og avtalt å møtes. Så dette er helt tilfeldig som sagt, uheldigvis kan man vel si nå i etterpåklokskapens navn.

Burde ha tenkt seg om

Østerøy erkjenner at de burde ha tenkt seg om og stengt gardinene, og angrer på hendelsen i etterkant. Han understreker at han synes det er hårreisende at man skal måtte demonstrere for dette.

– Skal du ha sex må du være sikker på at begge parter er våkne og samtykkende. Det skulle ikke vært behov for en lov, dette burde være det mest naturlige i verden. Det må en holdningsendring til, og det er dessverre slik at det nå er gått dit hen at vi trenger en klar og reell samtykkelov.

På spørsmål om det hele er et PR-stunt, som flere hevder, svarer han nei.

– Det blir litt feil å konspirere i at dette er et PR-stunt, når realiteten er at vi planla denne hyggelige sammenkomsten med gode venner for lenge siden.

– Vi støtter demonstrasjonen hundre prosent, det var rett og slett rørende å se så mange mennesker samlet for å støtte denne saken, sier han avslutningsvis.