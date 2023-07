Prompescene utelatt fra «Barbie»: – Vi har alltid prøvd å få en skikkelig fisevits

Den siste tiden har «Barbie» tatt verden med storm.

Etter filmens massive åpningshelg, hvor filmen på under en uke har dratt inn over 400 millioner dollar, åpner regissøren Greta Gerwig (39) opp i et nytt intervju med nettstedet IndieWire, om en prompescene de utelot fra filmen.

Gerwig avslører i det rykende ferske intervjuet at de nemlig har klippet ut en «fiseopera» midt i filmen, fordi den ikke ble mottatt så godt som regissøren selv håpet.

– Vi har alltid prøvd å få en skikkelig fisevits, og vi har aldri gjort det, sa Gerwig til nettstedet.



Hun forteller at de hadde en «fiseopera» i filmen, noe hun tilsynelatende synes var veldig morsomt.

Flere utfordringer

Nick Houy som også har jobbet med filmen, sa i intervjuet at scenen var lagt til på feil sted.

– Vi må jobbe det til et mer betydningsfullt narrativt øyeblikk neste gang, la han til.



Gerwig og Houy har samarbeidet på flere av Gerwigs filmer, blant annet de Oscar-nominerte filmene «Lady Bird» og «Little Women», men de røper at under «Barbie» stod det flere utfordringer over dem.

– Vi var bare sånn la oss legge dette foran folk og se hvordan de reagerer. Alle er forskjellig, og vi har definitivt lært gjennom årene at du virkelig må la ting ha sin rettferdige sjanse og handle deretter, sa Houy og la til:



– Når du vet at den er død, må du få den ut derfra.



«Barbillon»

Uansett hvilke valg Gerwig og Houy tok i redigeringsrommet som et resultat av testvisninger, ser ut til å ha lønnet seg.

«Barbie» har høstet kritikerroste tilbakemeldinger, og filmen slår rekorder daglig. På sosiale medier har fansen fått «Barbie-feber».

Til nå er dette Gerwigs største suksess.

Hun slo rekorden for beste åpningshelg for en kvinnelig regissør – i historien. Det gjorde hun etter at Barbie solgte fler kinobilletter enn noen andre filmer med kvinnelig regissør.

I tillegg har filmen allerede dratt inn over 400 millioner dollar, noe som tilsvarer over hele fire norske milliarder kroner.

Fansen håper nå a filmen skal tjene en milliard dollar som de kaller en «Barbillion».

Filmskaperen er «tom for ord» etter den enorme responsen filmen har fått.