Prinsesse Märtha Louise: – Jeg fikk en dyp depresjon i 20-årene

I april gikk prinsesse Märtha Louise (51) hard ut mot pressen under Skup-konferansen i Tønsberg.

Onsdag møtte hun VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, til en samtale om norsk presse under Medieleder-konferansen i Bergen.

Fra scenen deler prinsessen åpenhjertelig om et liv som har vært preget av å vokse opp i rampelyset.

– Jeg visste ikke om folk ville være venn med meg fordi jeg var meg eller fordi jeg var prinsesse.



SNAKKET UT: VGs politiske redaktør og prinsesse Märtha Louise møttes til en samtale om norsk presse. Foto: TV 2

Åpner opp om depresjon

Märtha Louise avslører at hun fikk en dyp depresjon i 20-årene.

–Jeg følte at jeg ikke hadde noe sted jeg kunne gjemme meg, eller noe privatliv. Alt var offentlig. Og jeg fikk vite at det hadde pressen rett på, fordi jeg var en offentlig person.



I løpet av samtalen ble prinsessens uttalelse om pressens skyld i Ari Behns sekvmord i 2019 adressert.

Märtha Louise forteller at det ikke er medienes feil, men at mediepresset var belastende.



– Jeg har også vært veldig langt nede på grunn av pressen. Jeg har syns det har vært kjempevanskelig, men jeg er jo her fremdeles og det er ikke det det går på.

–Men jeg tror at man som journalist må ta det innover seg - at det å bli negativt fremstilt i pressen over lang tid er negativt for den mentale helsen, sier hun fra scenen.



– Hvem skulle jeg vært sammen med?



Skartveit spør også prinsessen om oppmerksomheten som hennes nåværende forhold med Durek Verrett har fått.

Synes du det er rart at offentligheten bryr seg om hvem du er sammen med?

– Nei, det synes jeg ikke. Men jeg har undret mange ganger, fordi det har vært så mye negativitet - hvem er det jeg helst skulle vært sammen med da? Hvem skulle valgt det, skulle dere valgt det? sier hun og henvender seg til publikum i salen.

Prinsessen forteller at hun har brukt mange år på finne ut «hvem hun er» i prinsesserollen, og at det har vært viktig for henne å være et kvinnelig forbilde.

– Om jeg hadde vært den tilbaketrukne, pene og snille, som bare hadde gjort fine ting, da hadde jo ikke jeg vært et eksempel for kvinner som tør.

– Også tenker jeg også sånn at istedenfor å tenke at «åh, jeg gjør så mye feil, sånn skal man ikke gjøre som prinsesse» - hvilke regler er det for prinsesser? spør hun publikum



Videre forteller Märtha Louise at hun ønsker å inspirere kvinner til å gå lengre, og å tørre å gå utenfor rammene man er satt til.

– Det ser jeg mange kvinner takker meg for. Og det synes jeg er veldig flott å stå for. Da er det ikke så farlig med den kritikken, når jeg kjenner at jeg bidra til at noen tør å være seg selv mer.



– Hva slags samfunn er vi, hvis vi ikke skal få lov å være oss i det?