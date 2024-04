Prinsesse Märtha Louise hardt ut mot Se og Hør

I en fersk episode av podkasten «Heartsmart Conversation», går Prinsesse Märtha Louise hardt ut mot Se og Hørs praksis.

– Det er utrolig vondt å se på at en familie splittes totalt fordi Se og Hør kjøper tjenester, eller selger. Altså, de gir penger for informasjon, mener jeg. De sier selv bilder. Og de gir mye penger, og dette vet jeg, at det er mye penger, sier prinsesse Märtha Louise i egen podkast.



Les hva Se og Hørs sjefsredaktør svarer på kritikken lenger nede i saken!

– Får ikke hele sannheten

I den norske spesialepisoden av podkasten, sammen med Mari Manzetti og Lilli Bendriss, tar prinsessen opp VGs nylige sak om Se og Hørs dekning av hennes forlovede, Durek Verrett.

I saken kommer det frem at Verretts mor har medvirket i flere saker i Se og Hør det siste året, som også er grunnen til at Verretts mor ikke blir invitert til det kommende bryllupet.

VG avslører at Verretts mor er kontraktfestet med ukebladet. Dette er også grunnen til at moren ikke står på gjestelisten til det kommende bryllupet mellom Verrett og prinsessen.

Sjefredaktør Ulf André Andersen har avstått fra å kommentere saken direkte, men har uttalt seg på generelt grunnlag.

– I likhet med alle andre store medier, sikrer oss eksklusive bilderettigheter. Vi er best på kjendiser og kongelige, og da må vi ha de beste bildene, har sjefsredaktøren tidligere uttalt til TV 2.

SJEFSREDAKTØR: Ulf André Andersen er sjefsredaktør i Se og Hør. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

God kveld Norge har vært i kontakt med Se og Hørs sjefsredaktør Ulf André Andersen for en kommentar basert på prinsessens siste uttalelser.

– Prinsesse Märtha er i sin fulle rett til å fortelle sin historie. Akkurat som moren til sjaman Durek kan det samme. Jeg møter gjerne prinsessen når og hvor som helst så kan vi diskutere det nærmere, skriver Andersen i en melding til God kveld Norge.

God kveld Norge har prøvd å komme i kontakt med Märthas manager, Carina Scheele Carlsen, foreløpig uten hell.

Vanskelig skille

I podkasten reagerer Märtha på Andersens påstand og peker på inkonsekvensen ved å hevde at kun bilder blir kjøpt.



Hun påpeker at det i praksis er vanskelig å skille mellom kjøp av bilder og informasjon, og at det er problematisk når man betaler for informasjon.

– Det som er problemet når man betaler for informasjon, at man ikke får sannheten. For man vil hele tiden spinne for å få mer penger. Du vil hele tiden si noe som er kontroversielt eller ikke sant, eller bare for å få disse pengene.



I podkastepisoden får prinsessen spørsmål fra Manzetti om hun selv har tjent på å være på forsiden av utallige Se og Hør-utgaver.

– Jeg har vel aldri blitt betalt. Jeg går ut ifra at de har tjent millioner på meg opp igjennom årene, titalls millioner i løpet av mitt 50-års lange liv.



Føler seg utrygg

Dette er ikke første gang Prinsesse Märtha Louise kritiserer Se og Hør.

Tidligere har hun uttalt til VG at hun mener ukebladet utnytter Durek Verretts mor på samme måte som de tidligere betalte kronprinsesse Mette-Marits far for eksklusive oppslag.

Durek Verretts tidligere manager Simon Eriksen Valvik har også tatt initiativ til et oppgjør med Se og Hør.

I podkasten sammenligner prinsessen denne praksisen med sin egen opplevelse av å ha følt seg utrygg gjennom hele livet på grunn av lekkasjer av informasjon til pressen fra mennesker i hennes nærmiljø.

– Når du inviterer til bryllup, så lekkes invitasjonen til Se og Hør. Da tenkte jeg: Men hvordan i alle dager skal du klare å føle deg trygg på hvem som er vennene dine?