Prinsesse Märtha Louise går inn i en ny bransje

GOD KVELD NORGE (TV 2): Omtrent samtidig med at prinsesse Märtha Louise i høst annonserte at hun ikke lenger skal representere kongehuset, var hun med på å starte et helt nytt selskap i Norge.

I løpet av de siste årene, har prinsesse Märtha Louise (51) startet flere kommersielle selskaper.

I 2020 kom selskapet Hést AS, der prinsessen er et av styremedlemmene. Selskapet driver med salg av strikkegensere, og har gitt ut en strikkebok. I tillegg er hun styreleder i Hést360 AS, som driver med produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer.

I 2021 kom selskapet Dragonflies AS, som som hun startet sammen med TV-profil Lilli Bendriss (76).

Det heter at Dragonflies AS skal drive med «utvikling og produksjon av TV prosjekter på alle digitale flater samt tjenester innen selvutvikling».

Det første planlagte arrangementet i regi av dette selskapet går av stabelen 28. februar, og er annonsert på prinsessens egne sosiale medier-plattformer.

Året før startet hun dessuten aksjeselskapet PML International AS.

Her er prinsessen styreleder.

Har startet nytt selskap

Nå har Märtha Louise vært med på å starte enda et nytt selskap.

Selskapet Cano AS ble registrert i Brønnøysundregisteret 21. november i fjor. Prinsessen står oppført som styremedlem, og er én av fire involverte i selskapet.

Cano AS skal ifølge informasjon fra Brønnøysundregisteret «investere i IT-løsninger og utvikle teknologiske løsninger for ulike helsetjenester».

Selskapet er underlagt bransjen «internettdesign og programmering», som altså er en ny bransje for prinsessen og hennes selskaper.

Vil foreløpig ikke kommentere

God kveld Norge har vært i kontakt med prinsessens manager, Carina Scheele Carlsen, som ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Styrets leder, Elisabeth Schei Bråten, skriver i en tekstmelding at «dette er noe vi ikke ønsker å kommentere ennå».

Schei Bråten driver et eget coachingfirma. Ved siden av henne og prinsesse Märtha Louise, består selskapet av daglig leder Ivar André Støen og styremedlem Jarle Bråten. De to sistnevnte driver blant annet et selskap sammen med fokus på bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning.

Fratrådte sine roller

I november kunngjorde Slottet og prinsessen at hun beholder prinsessetittelen, men at hun skal slutte å representere kongehuset.

I den forbindelse formidlet hun til organisasjonene hun var beskytter for, at hun frasier seg sine beskytterskap, som har lagt rammene for hennes offisielle oppgaver.

– Dette gjør vi for å skape ro rundt kongehuset. Jeg er glad for at vi har hatt en god prosess med stor takhøyde, og der alle har hatt mulighet til å lytte til hverandre, sa prinsessen den gang.

I forkant av kunngjøringen pågikk en prosess for å avklare prinsesse Märtha Louises rolle i kongehuset.

Flere tok til orde for at kongen måtte foreta seg noe for å skape større avstand mellom henne og hennes forlovede Durek Verretts virke og det norske kongehuset.

Siden prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble et par i 2019, har det vært flere kontroverser rundt dem og Verrets virke som sjaman.

Tre måneder etter at prinsesse Märtha Louise sluttet å representere kongehuset, uttalte hun denne uken i et intervju med SVT at hun håper å kunne gjøre oppdrag igjen.

I intervjuet sier hun at hun er lei seg for at hun mistet oppdragene.

– Jeg har mennesker med funksjonsnedsettelser som mitt felt, og jeg synes at det har vært veldig givende og fantastisk. Og jeg håper jeg har gjort en god jobb for dem også, sier prinsessen i SVT-intervjuet.