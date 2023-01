Prinsesse Ingrid Alexandra fyller 19 år

GOD KVELD NORGE (TV 2): Lørdag fyller prinsesse Ingrid Alexandra år. Det blir en langt mindre offentlig feiring for prinsessen i år enn i fjor.

Prinsesse Ingrid Alexandra kom til verden på Rikshospitalet i Oslo onsdag 21. januar 2004.

Lørdag blir hun 19 år gammel.

Gallamiddag

Det var i fjor at prinsessen ble myndig, og med det fulgte en storslått feiring.

På grunn av pandemien ble 18-årsdagen markert hele fem måneder etter prinsessens fødselsdag.

Første del av feiringen var i regi av regjeringen, på Deichman bibliotek i Bjørvika.

– Takk til alle som har bidratt til å gjøre denne kvelden til en opplevelse både for meg og alle som er her i dag. Jeg vil også gjerne takke alle gjestene som har kommet fra hele landet. Opplevelsen blir enda mer verdt når jeg har så mange å dele den med, sa prinsessen i forbindelse med den feiringen.

Stolt bestefar

Dagen etter fulgte andre del av den offisielle feiringen. Da inviterte Slottet 202 gjester til gallamiddag i anledning prinsessens myndighetsdag.

GALLAMIDDAG: Prinsessen talte til gjestene under gallamiddagen som ble markert i juni 2022, i forbindelse med prinsessens 18-årsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kong Harald har tidligere uttalt seg om markeringen av myndighetsdagen til barnebarnet.

I et innslag på NRKs «Året med kongefamilien» kommer kongen med rosende ord om barnebarnet.

– Det var ingen overraskelse for meg at hun klarte seg på den måten, for hun er imponerende, sier kongen om prinsessen.

Privat feiring

I kontrast til fjorårets spektakulære feiring, vil prinsessens bursdag markeres privat i år.

Assisterense kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, Sven Gjeruldsen forteller at de ikke vil gi en kommentar om hvordan prinsessens feiring blir i år.

– Den dagen markeres privat, sier han.