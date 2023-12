Prinsesse Dianas kjole solgt for rekordsum

En blå aftenkjole brukt av prinsesse Diana minst to offentlige ganger, har nå blitt solgt for rekordsum på auksjon.

Kjolen er designet av den marokkansk-britiske motedesigneren Jacques Azagury, og den avdøde prinsessen brukte den på en kveldstur i Firenze den 23. april i 1985, ifølge auksjonsnettsidene.

Og senere da hun deltok på en forestilling av Vancouver Symphony Orchestra ved Orpheum Theatre i Vancouver i mai 1986.

OSLOBESØK: Prinsessen av Wales, Diana, var på besøk i Oslo i februar 1984. Besøket kom i stand i forbindelse med London City Balletts verdenspremiere på stykket «Carmen» i Oslo Konserthus. Foto: Bjørn Sigurdsøn / Knut Nedrås / NTB

Kjolen hadde en estimert pris på rundt 100.000 til 200.000 dollar og nå, nesten fire tiår senere, har kjolen blitt solgt for elleve ganger estimert pris.

Ifølge auksjonsnettsidene ble kjolen solgt for over 1,1 millioner dollar. Det tilsvarer rundt 11,4 millioner norske kroner.

Det setter ny salgsrekord for en av kjolene hennes solgt på auksjon, ifølge TMZ.

BLÅ AFTENKJOLE: Denne blå aftenkjolen ble solgt til svimlende sum. Foto: Skjermbilde / Julien's auction

Kjolen har en svart fløyelsoverdel med broderte stjerner i metalltråd laget av Jakob Schlaepher-stoff.

Typisk for 80-tallet hadde kjolen polstrede skulderputer, i tillegg til et tolags kongeblått skjørt med ramme og sløyfe.

«Ballerinaskjørtet er det perfekte nikk til Dianas kjærlighet for dans og hennes beskyttelse av den engelske nasjonalballetten», opplyser de på auksjonsnettsidene.

«Designet er søtt og sofistikert, og den sølvmetalliske malingen på fløyelen glitrer fint sammen med broderiet for å skape et design som minner om en nattehimmel. Mens skjørtet tilfører et lekent element, fungerer den slanke overdelen godt som bakteppet for overflatebroderiet», skriver de videre.



Denne kjolen var så innflytelsesrik at den også ble vist på Londons Kensington Palace fra 4. juli 2013 til 10. juli 2015.