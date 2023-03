Prins Harry og Meghan med ny uttalelse om barnas titler

Torsdag kom prins Harry og hertuginne Meghan med en ny uttalelse om deres barns rett til å bruke de kongelige titlene prins og prinsesse.

Det skriver Daily Mail.

En talsperson for paret kommer med en klar melding og sier at det har vært bestemt over en lengre periode at barna deres, Archie og Lilibet, skulle få titler.

– Barnas titler har vært deres føderett helt siden bestefaren ble monark. Dette har vært bestemt i lang tid i samråd med Buckingham Palace.

Hertugen og hertuginnen skal også ha insistert på at avgjørelsen ble tatt for en stund siden, sammen med kong Charles, selv om det ble avslørt av paret i går.

Kongen skal ha fortalt prins Harry i en privat samtale etter dronningens begravelse i fjor, at barna hans ville få lov til å bli kalt prins og prinsesse.

Parets 21 måneder gamle datter ble kalt prinsesse formelt for første gang i går. Da fortalte Harry og Meghan verden at hun hadde blitt døpt i California, uten Charles, Camilla, William og Kate til stede.