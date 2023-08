Prins Harry gjør TV-comeback

Sist publikum så Prins Harry i en TV-setting var i den mye omtalte skandalserien «Harry & Meghan».

Serien skapte overskrifter verden over, og siden har det vært lite Prins Harry å se på skjermen.

Nå gjør hertugen av Sussex TV-comeback.

Onsdag morgen slapp Netflix deres nye serie «Heart of Invictus». Det var lenge snakk om at serien egentlig skulle skortes, men for to uker siden kom traileren til den nye serien, etter sportsfansens store glede.

Serien handler om idrettsarrangementet Invictus Games, hvor tidligere soldater og krigsveteraner konkurrerer ulike idretter.

Det er Prins Harry som selv står bak Invictus Games Foundation.

– Her er vi. Mitt navn er Harry, sier prinsen.



Foto: Eugene Hoshiko / AP / NTB

– Jobben min? Til hverdags er jeg far til to barn under tre år. Har et par hunder. Jeg er gift. Jeg opprettet Invictus Games Foundation. Man har mange roller, men i dag handler det bare om Invictus.

I serien forteller Prins Harry åpenhjertig da han mistet moren, Diana, kun som 12-åring.

– Jeg var ikke bevisst på det traumet jeg bar på, for det ble aldri tatt opp til diskusjon. Jeg snakket ikke om det og undertrykte følelsene, slik mange ungdommer gjør. Men da alt til slutt kom til overflaten, var jeg fullstendig ute av balanse.