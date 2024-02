Prins Harry bryter stillheten: – Takknemlig

For en ukes tid siden ble det annonsert for verden at kong Charles har fått kreft. Det ble avdekket i forbindelse med en operasjon i januar, hvor kongen ble operert for forstørret prostata.

I ettertid har han fått besøk blant annet fra sin sønn prins Harry, til tross for at dette skal ha vært en kort visitt. Han var på besøk uten Meghan og barna deres, og var på plass mindre enn 24 timer etter kunngjøringen.

Dagen etter at Harry landet i Storbritannia, var han allerede på vei tilbake til California.



I et nytt intervju med Good Morning America, snakker prinsen ut om farens sykdom.

THIS MORNING: A @GMA Exclusive: The all-new interview with Prince Harry on his life with Meghan, how his father King Charles is doing and his passion supporting wounded warriors. pic.twitter.com/SxDd9VeG6S — Good Morning America (@GMA) February 16, 2024

Her forteller han blant annet at han er takknemlig for å kunne fly hjem til faren sin, kort tid etter at det ble kjent at kong Charles er syk.

– Jeg elsker familien min. Det faktum at jeg var i stand til å sette meg på et fly og dra for å se ham og tilbringe tid med ham, er jeg takknemlig for det, sier han.