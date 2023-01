Prins Harry avslører sine siste ord til dronning Elizabeth

I prins Harrys nye selvbiografi «Spare», avslører prinsen sine siste ord til sin avdøde bestemor, dronning Elizabeth II.

Prins Harry ankom Balmoral Castle timer etter dronningens bortgang i september i fjor. Hun døde i en alder av 96 år.

Prins Harry og Meghan Markle hadde vært i Tyskland for å promotere Invictus-lekene da han hørte at helsen til dronningen hadde sviktet og hastet til Skottland for seg å være ved hennes side.

Han skriver at han gjennom hvisking sa at han «håpet hun ville være lykkelig» og at hun får være sammen med bestefaren hans, prins Philip, som døde et år før i en alder av 99. Det skriver Page Six.

Hertugen av Sussex skriver også at han fortalte henne at han beundret henne for å ha oppfylt pliktene hennes helt til siste slutt, med henvisning til hennes tilstedeværelse på dronningens platinajubileumsfeiring den sommeren.

Videre skriver hertugen av Sussex at han gikk ut av sin avdøde bestemors rom på Balmoral i Skottland og ringte Markle for å fortelle henne at han var trygt ankommet.