Prins Harry avslører penis-hemmelighet

På torsdag ble hertugens nye selvbiografi lekket en uke før den offisielle lanseringen.

Detaljene som fremkommer i boken har kommet på løpende bånd, etter det ble kjent at den var i salg i en spansk bokhandel.

Intime avsløringer

Lekkasjen har allerede avslørt en rekke detaljer om innholdet i boken.

Blant annet skal prinsen innrømme kokainbruk.

«Det var ikke veldig gøy, og det fikk meg ikke til å føle meg spesielt glad, som det så ut til å skje med andre. Det fikk meg til å føle meg annerledes, og det var hovedmålet mitt. Å føle. Å være annerledes», skriver han ifølge Sky News.

BOKLANSERING: Boken er i salg i Spania. Foto: AP / NTB

Han åpner også om tiden i Afghanistan, der han hevder at han drepte 25 mennesker mens han tjenestegjorde i militæret.

Skadet i brorens bryllup

Nå fremkommer nok en intim avsløring, der prinsens edlere deler står i fokus.

Det melder The Independent.

Prins Harry beskriver en smertefull opplevelse med frostskader etter en ekspedisjon til Nordpolen i mars 2011.

Reisen ble gjennomført i selskap av fire tidligere tjenestemenn som kjempet sammen med hertugen i Afghanistan.

Ekspedisjonen fant sted kun uker før bryllupet til prins William og prinsesse Kate. Dermed slet han fortsatt med skadene under bryllupsdagen.

«Mens ørene og kinnene allerede var i ferd med å leges, kan ikke det samme sies om penisen. Det ble et større problem for hver dag», skriver prinsen om frostskadene.

– Falske historier

Videre i biografien avslører prinsen at han ble omskjært som baby.

Prins Harry husker at diskusjonen om hvorvidt han og broren, prins William, var omskjært ble et spørsmål av offentlig interesse.

«Det var utallige historier i bøker og aviser (til og med The New York Times) om at «Willy» og jeg ikke var omskjært», skriver han og fortsetter:

«Alle sa at mamma ikke tillot det. Og selv om det er helt sant at sjansen for å få frostskade på penis er mye større hvis du ikke er omskjært, var alle historiene falske. Jeg ble «snittet» som baby».