Premieredatoen er klar

NY SESONG PÅ VEI: Den andre sesongen av suksessen «House of the Dragon» er rett rundt hjørnet. Foto: HBO Max / Warner Bros. Discovery

Nå er premieredatoen til den nye sesongen «House of the Dragon» klar. Se de første bildene og traileren fra sesong to.

«House of the Dragon»:

«House of the Dragon» er den mest sette serien på HBOs strømmetjenester i Europa, og på HBO Max i Norge, noensinne.

Serien overgikk faktisk de vanvittige seertallene til sesong åtte av «Game of Thrones» og satte seerrekord med det største publikummet noensinne for en ny serie på HBOs strømmetjeneste.

Siden sesongavslutningen i første sesong, har fansen ventet i spenning på at datoen for ny sesong skal slippes.

I dag avsløres endelig premieredatoen og de første smakebitene fra den kommende sesongen.

Andre sesong av HBO Original-serien «House of the Dragon» kommer til Max 17. juni og består av åtte episoder.

Se traileren fra andre sesong under:

Nyheten ble sluppet fra scenen på Series Mania i Frankrike i går av Francesca Orsi, visepresident for programseksjonen i HBO, samtidig med annonseringen om at den nye strømmetjenesten Max lanseres i Europa og Norge 21. mai.



Blodig borgerkrig

Historien om Targaryen-slekten finner sted 200 år før «Game of Thrones»-fortellingen startet.

I sesong to kan seerne vente seg blodig borgerkrig.

Kong Aegon og Dronning Rhaenyra mener begge at de har rett til å sitte på jerntronen – så nå må alle velge hvilken side av House Targaryen de står sammen med når riket splittes i sesong to av «House of the Dragon».

Skuespillere som vender tilbake i sine roller fra første sesong inkluderer Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno og Rhys Ifans.

I tillegg returnerer Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall og Matthew Needham.

House of the Dragon sesong to er basert på George R.R. Martins «Fire & Blood».