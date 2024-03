Potensielt uhørt musikk fra «R&B»-legenden skjult i 40 år

SOULSKATT: Marvin Gaye var en sanger og låtskriver, som døde I 1984. Her avbildet på American Music Awards I 1983. Foto: AP Photo / Doug Pizac / NTB

I over fire tiår har Marvin Gaye hatt en vedvarende berømmelse som kun deles av en håndfull artister, som Elvis eller Beatles.

Musikken hans har overlevd ulike epoker og fortsetter å blomstre inn i den digitale «strømmealderen».



I år har det gått 40 år siden den tragiske døden til Marvin Gaye i Los Angeles, hvor han ble skutt og drept av sin far under en voldelig huskrangel.

Likevel genererer musikken hans fortsatt rundt 20 millioner strømminger og nedlastinger hver måned, med låter som «Ain´t No Mountain High Enough» og «Let´s Get It On».

Nå kan BBC avsløre muligheten for at Gaye kan ha spilt inn uhørt musikk, som har ligget skjult i Belgia i mer enn førti år.

GRAMMY-VINNER: Marvin Gaye vant prisen for beste R & B-sanger på det 25. årlige Grammy Awards. Foto: AP Photo / NTB

Stor samling

Gayes sin belgiske tilknytning går tilbake til da han bodde i London, hvor han slet med kokainavhengighet da han møtte en belgisk konsertarrangør på en nattklubb.

En uke senere flyttet han til Oostende i Belgia.

Det å flytte til den kystnære byen kan ha reddet livet hans, og det resulterte i hits som «Sexual Healing», skriver BBC.

En tid bodde han i hjemmet til en belgisk musiker, Charles Dumolin, og det er Dumolins familie som har soulsangeren sin samling av scenekostymer, notatbøker og kassetter.

Blant disse opptakene er potensielt uhørte spor fra Marvins glanstid.

Advokaten Alex Trappeniers til familien er ikke i tvil om at skjebnen til en enormt verdifull samling scenekostymer, notatbøker og aldri før hørt musikk nå er i ferd med å bli avgjort.

Rettighets-dilemma

Marvin Gayss tilsynelatende beslutning om å gi dette materialet til Charles Dumolin, som døde i 2019, ser ut til å bety at samlingen absolutt tilhører Dumolin-familien.

Belgisk lov fastslår at enhver eiendom, uansett hvordan den er skaffet, blir absolutt etter 30 år. Men dette gjelder ikke immaterielle rettigheter.



Så Trappeniers og hans partnere kan ende opp som eiere av de fysiske båndene musikken ble spilt inn på, uten rett til å publisere sangene.



Det potensielle sammenstøtet mellom fysisk eierskap og rettigheter til å publisere musikken kompliserer saken.

Trappeniers foreslår et kompromiss, med samarbeid mellom de belgiske eierne og arvingene til Marvin Gaye for å gi ut musikken.



Mens avsløringen av at Marvin Gayes belgiske arkiv utfolder seg, er det fortsatt uklart hvordan Marvins barn og eiendomsadministratorer vil reagere på denne oppdagelsen.