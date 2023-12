Populær kafé stenger dørene: – Vært utfordrende i lang tid

– Vi har jobbet hardt for å klare å holde dørene åpne. For baristaenes skyld. For stamkundenes skyld. Vi har følt på et spesielt ansvar, fordi vi er så mye mer enn bare en kaffebar.

Det skriver kaffebaren Erlik Kaffe i et Facebook-innlegg fredag ettermiddag, hvor det ble kjent at dørene nå stenges etter å ha vært åpne i seks og et halvt år.

Mange ble kjent med kaféen gjennom TV 2-serien «Petter Uteligger: En ny sjanse» fra 2017.

I serien får seerne følge Petter Nyyquist (45) og Stiftelsen Erlik som, der sju rusavhengige mennesker skal lære seg å bli baristaer og bygge og drive kaffebaren Erlik Kaffe.

Til God Kveld Norge opplyser fungerende daglig leder i Erlik Kaffe, Maria Waage, at det er flere årsaker til at kaféen nå ser seg nødt til å stenge dørene.

Derfor legges kaféen ned

– Driften av kaffebaren i Akersgata har vært utfordrende i lang tid, og det er det flere grunner til. Etter pandemien har det vært graving utenfor i gata helt frem til nå, sier Waage.

Det har resultert i at kaféen har vært vanskelig å se.

Hun påpeker også brannen i nabobygget i sommer gjorde at kaféen måtte holde stengt i en periode, og det ble vanskeligere å finne frem til lokalene.

Høye leiepriser og hard konkurranse i markedet er to av årsakene til at kaféen snart er historie.

UTFORDRENDE: Fungerende daglig leder i Erlik Kaffe, Maria Waage, forteller til God Kveld Norge at det har vært utfordrende å drive kaféen over lengre tid. Foto: Privat

På Facebook opplyser Erlik Kaffe at dørene vil holdes åpne ut januar 2024.



Nyquist, som selv har et nært forhold til kaféen, har tatt til Instagram hvor han deler hjerteskjærende ord.



– Tidligere i uka fikk jeg en utrolig trist beskjed, starter han innlegget med.



«Byens beste»

– Erlik Kaffe i Akersgata som står mitt hjerte veldig nært, er dessverre nødt til å stenge dørene for godt i løpet av januar, skriver han innledningsvis.

Nyquist hevder at flere av baristaene er sterkt berørt av nyheten, og at flere av dem omtaler kaféen blant annet som «deres aller første arbeidsplass», «stedet der de ble voksne» og «det føles litt som å gjøre det slutt med kjæresten nå».

– Det sier enormt mye av betydningen av Erlik Kaffe i Akersgata, fortsetter han.

45-åringen minnes tiden kaféen skulle åpne. Hvor han sammen med en gjeng rykende ferske baristaer rekruttert fra gatemiljøet i Oslo, gledet seg til at daværende helseminister Bent Høie skulle klippe snora, og hvor spente de var på mottakelsen fra folket.

Det faktum at kaféen ble starten på et unikt prosjekt der mennesker med rusutfordringer skulle få nye muligheter, har tilsynelatende satt dype spor for Nyquist.

– Jeg tror ingen av oss hadde den villeste anelse av hva dette lille stedet skulle bety for så mange.

Kundene skal ifølge 45-åringen ha døpt stedet til «byens beste og viktigste kaffesjappe» – og Google Maps kåret etter hvert Erlik Kaffe til Oslo’s mest populære kaffebar. Med suksessen åpnet kaféen også en avdelingen på Lovisenberg i Oslo.

Ønsker å starte ny kafé

Fungerende daglig leder ved kaffebaren er enig med Nyquist i at dette er trist for veldig mange.

– Våre baristaer er veldig lei seg, men tar det med fatning, sier Waage til God Kveld Norge.

Hun forteller videre at flere av deres baristaer har et godt forhold til Nyquist, og at han er en god støtte for mange.

Waage opplyser at beslutningen om å stenge er tatt nylig, etter grundige vurderinger, men at de ønsker å åpne en ny avdeling i Oslo sentrum.

– Men vi trenger gode samarbeidspartnere, avslutter hun.