Pirelli Benestad: – Fikk sjokkbeskjed gjennom media

Esben Esther Pirelli Benestad hevder Helsetilsynet og Statens helsepersonellnemnd lekket informasjon til pressen. – Et av de verste slagene under beltestedet jeg har fått, sier hen.

I februar ble Esben Esther Pirelli Benestad (74) fratatt autorisasjonen som lege av Statens helsetilsyn.

I juni kom nyheten om at vedtaket var delvis omgjort av Statens helsepersonellnemnd: Pirelli Benestad fikk beholde autorisasjonen som lege, men mistet retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B.

– Nå kan mange flere enn meg puste ut, sa en tydelig lettet Pirelli Benestad til God kveld Norge da nyheten ble kjent 19. juni.

Men gleden ble kortvarig, ifølge Pirelli Benestad. Dagen etter publiserte VG en artikkel der det gikk frem at Pirelli Benestad ikke får drive egen legepraksis. Hen må blant annet jobbe i en underordnet stilling i offentlig virksomhet.

Dette har skjedd – kort oppsummert: I februar kom vedtaket fra Statens helsetilsyn som sa at Esben Esther Pirelli Benestad mister autorisasjonen som lege. Vedtaket ble fattet som følge av bekymringsmeldinger knyttet til behandling av personer med kjønnsinkongruens. I november ble vedtaket delvis omgjort av Statens helsepersonellnemnd. Benestad fikk begrenset autorisasjon som lege, og mistet retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B. 26. juli kom Helsetilsynet med vedtaket som satte vilkårene for hvordan legens autorisasjon skulle begrenses. Her ble det blant annet vedtatt at Pirelli Benestad må jobbe under veiledning av en godkjent spesialist i allmennmedisin. 24. juli sendte advokat Tor Sverre Fuglestein, på vegne av Pirelli Benestad, inn en klage på Helsetilsynets vedtak.

Hevder informasjon ble lekket

Ifølge Pirelli Benestad kom denne nyheten som et sjokk, ikke minst fordi hen mener å ha mottatt denne beskjeden via artikkelen i VG, og ikke fra Helsetilsynet eller Statens helsepersonellnemnd direkte.

– Jeg fikk først en gladmelding i sommer. 36 timer senere fikk jeg, via en artikkel i VG, beskjed om at dette bare var en vits. Alt som var igjen, var at jeg kunne kalle meg lege. At de går til VG umiddelbart og lekker denne informasjonen, uten å ha snakket med meg … Det er et av de verste slagene jeg har fått under beltestedet. Da var jeg veldig langt nede, sier Pirelli Benestad til God kveld Norge.



FIKK SJOKK: Pirelli Benestad hevder Helsetilsynet og Statens helsepersonellnemnd gikk til VG med informasjon hen burde ha fått først. Foto: Faksimile/VG

Ifølge legen skal Helsetilsynet ha sendt en slags beklagelse til Pirelli Benestads advokat.

– Men det hjelper jo ikke meg stort, legger hen til.

Se hva Helsetilsynet og Statens helsepersonellnemnd svarer, lenger ned i saken.



Fremheves i ny klage

I vurderingene fra Statens helsepersonellnemnd stod det blant annet at «ved en begrenset autorisasjon bør det stilles vilkår om at klageren må arbeide i en underordnet stilling i offentlig virksomhet.»



I vedtaket fra nemnda, var en av konklusjonene at legens autorisasjon skal begrenses, og at «Helsetilsynet gjør vedtak om de nærmere vilkårene for begrensningen».

I VGs artikkel, publisert 20. juni, forklarer Statens helsepersonellnemnd og Helsetilsynet betydningen av den «begrensede autorisasjonen», og går langt i å slå fast at 74-åringen ikke kan være privatpraktiserende lege. Det er dette Pirelli Benestad reagerer på.

– Det sto ingenting i konklusjonen til nemnda om underordnet stilling, sier hen.

Pirelli Benestad hadde selv da mottatt vedtaket fra nemda, men sier altså at det ikke var konkludert med hvordan autorisasjonen skulle begrenses.

26. juni kom Helsetilsynet med vedtaket som setter vilkårene for Benestad sin legeautorisasjon. Der stilles en rekke krav for at 74-åringen skal kunne praktisere som lege, som for eksempel at Benestad må jobbe under veiledning av en godkjent spesialist i allmennmedisin.

Pirelli Benestad sendte på bakgrunn av dette inn en ny klage.

– Det er påklaget en gang til. Det er jo en ny straff. Jeg gjøres til gjenstand for umenneskelig behandling, sier hen.

I klagen, sendt inn av advokat Tor Sverre Fuglestein på vegne av Pirelli Benestad, som God kveld Norge har fått innsyn i, trekkes VG-artikkelen frem ved flere tilfeller.

«For det første opplyser Helsetilsynet til VG at de allerede var i gang med saksbehandlingen. Etter vår oppfatning er dette brudd på taushetsplikten», heter det i klagen.

I klagen hevdes også at det var ukjent for både advokaten og Pirelli Benestad at Helsetilsynet allerede hadde startet saksbehandlingen. «Opplysning om dette til VG før det var orientert om til oss, var derfor et grovt brudd på god forvaltningsskikk», skrives i klagen.

Det hele beskrives som «en alvorlig feil i saksbehandlingen».

Videre påpekes det i klagen at «setningen nemnda lekket uten at den var tatt med i sin kontekst, var en del av begrunnelsen og ikke av utfallet».

I klagen varsles også en klage til Sivilombudet som følge av dette.

Avviser lekkasje

Helsetilsynet svarer ikke på hvorvidt de har kommet med en beklagelse til Pirelli Benestads advokat, men sier følgende om påstander om lekkasje av informasjon:

– Helsetilsynet har i våre uttalelser forholdt oss til det som fremkom av vedtaket fra Statens helsepersonellnemnd. Vi har ikke lekket informasjon, men svart i tråd med nemndas vedtak, offentleglova og vanlig praktisering ved innsynsforespørsler, sier avdelingsdirektør Anne Myhr til God kveld Norge.

Statens helsepersonellnemnd avviser også at de skal ha lekket informasjon til pressen som ikke var offentlig.

– Utfallet i en sak som gjelder administrativ reaksjon mot helsepersonell, er offentlig informasjon. Denne informasjonen legges også inn i Helsepersonellregisteret. Vi har kun uttalt oss om utfallet i saken, sier Britt Kristin Ese, kommunikasjonsrådgiver i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Det vises til at media og andre kan få innsyn i en sak, og at opplysninger som er unntatt offentlighet blir fjernet.



God kveld Norge har kontaktet VG med spørsmål om denne saken. Nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken sier de ikke har noen kommentar.

Nytt avslag

I klagen, sendt inn 24. juli, klages det på Helsetilsynets vedtak om begrensing av autorisasjon. Her kreves oppheving eller omgjøring av vedtaket, samt at vedtaket får oppsettende virkning.

I klagen varsles også en kommende rettssak.

«Helsetilsynet skulle fatte vedtak om begrensning av lisensen. Klager er uenig i at vilkårene for begrensning er til stede, men den avgjørelse må tas i tingretten etter søksmål mot nemnda. I denne klage er det utelukkende valg av begrensningen som påklages», heter det i klagen.

At Pirelli Benestad nå varsler rettssak mot nemnda, har Statens helsepersonellnemnd følgende kommentar til:

– Dette er en rettighet alle har. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving, sier de i en kommentar.

Pirelli Benestad reagerer i klagen blant annet på at hen ikke skal ha blitt hørt før vedtaket ble fastsatt av Helsetilsynet.

God kveld Norge har fått opplyst at 74-åringen nå har fått avvist kravet om oppsettende virkning på vedtaket hos Helsetilsynet. Selve klagen på vedtaket skal etter det God kveld Norge kjenner til, fortsatt være til behandling hos Helsetilsynet.

Om avvisning av klage om oppsettende virkning, sier Pirelli Benestad følgende:

– Det var som ventet. Benestad skal vekk.



Forberedt på rettssak

Pirelli Benestad sier hen er forberedt på rettssak.

– Jeg vil gå til sak, mest for transpopulasjonen i Norge sin skyld. Jeg er absolutt forberedt på det. Jeg tror også rettsvesenet i Norge har mer forstand på alminnelig sunn fornuft, sier hen.



– Jeg håper at kriminelle i Norge blir bedre behandlet av kriminalomsorgen enn jeg er blitt behandlet av Helsetilsynet, legger hen til.

74-åringen reagerer blant annet på at det kreves at hen skal jobbe i en underordnet stilling i det offentlige.

– Hvor finnes underordnede stillinger for 74 år gamle leger? Hvordan få seg til å skrive det? Det er hjernedødt, og det er frekt.