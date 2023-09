«Pilotfrue» og mannen selger huset til svimlende sum

Julianne Nygård (32), kjent som «Pilotfrue», avslører at boligen i Asker nå skal legges ut for salg. Flytteplanene deler hun selv på Instagram.



– Nye eventyr venter og derfor kommer huset vårt til salg. Vi gleder oss alle fire og firebeinte til neste kapittel i ny by, skriver influenseren.

I følge den tidligere «Bloggerne»-profilen har boligen en takst på 32 millioner kroner.

Influenserens mann, Ulrik, har delt konas innlegg på story på Instagram, hvor han skriver:

– Frua vant stein, saks, paipir. Vi flytter til ny by, etterfulgt av to emojier.

Hvor familien skal flytte er fortsatt ukjent.

Paret kjøpte boligen i 2018. Da hadde huset på 330 kvadrat en prisantydning på 21,9 millioner kroner.

Boligen har fem soverom, kjøkken, tre stuer, to bad, to toaletter og vaskerom, som går over tre plan. I tillegg til det har huset dobbeltgarasje.

Paret ga hverandre sitt «ja» i 2016 og deler to sønner.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Nygård, foreløpig uten hell.