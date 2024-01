«Pilotfrue» flytter til Spania

FLYTTEFOT: Julianne og Ulrik Nygård har sett seg lei det norske klimaet, og er klar for sol og varmegrader i Spania. Foto: Terje Pedersen

– Spania, here we come, skriver influenseren på Snapchat

Høsten 2023 ble det kjent at Julianne Nygård (32), kjent som «Pilotfrue», og mannen Ulrik Nygård (43) hadde lagt deres felles bolig i Asker for salg.

– Nye eventyr venter og derfor kommer huset vårt til salg. Vi gleder oss alle fire og firebeinte til neste kapittel i ny by, skrev influenseren på Instagram den gang.

Dropper Norge

Familien skulle etter planen ha flyttet til Fredrikstad, Juliannes hjemby. Det var frem til hun i forrige uke kunne røpe at familien nå hadde andre planer.

På Snapchat fortalte hun til følgerne sine at hun skal i flere år ha prøvd å overtale ektemannen Ulrik til å flytte til Fredrikstad.

– Men, et stort men. Vi har ombestemt oss. Vi har rett og slett lagt en ny plan, og denne planen har vi også hintet en del om, sier hun og røper:

– Det blir ikke Fredrikstad på oss likevel, vi har lagt en ny plan og den nye planen er ikke en gang i Norge.

Influenseren begrunnet valget fordi hun og familien har sett seg lei det kalde klimaet i Norge. Nygård-familien vil nemlig bo under solsteiken

– Det blir jo et nytt liv på en måte. Jeg er dritt lei av klimaet her i Norge, det er kanskje litt kleint å si når det er skikkelig vinter nå. Vi bestemte oss ikke i går for å ha det klart, selv om man kanskje skulle tro det.

– Here we come

Mandag kveld røper Julianne, nok en gang på Snapchat, hvor hun og familien nå skal flytte.

– Vi flytter til España, skriver hun på et bilde hvor hun kun er ikledd bikini og lager snøengler i snøen.

– Spania here we come, skriver hun på følgene snapinnlegg.