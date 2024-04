Petter Stordalen om skilsmissen: – Vokste fra hverandre

I den nyeste episoden av Podme-podkasten «Jeg skulle ønske jeg visste», deler Petter Stordalen (61) detaljer om alt fra jobb, oppveksten til barna, til skilsmissen med ekskona Ingrid Fuglehaug Stordalen (60).

De to skilte seg i 2003 etter å ha vært gift i 17 år. Sammen deler de barna Emilie (32), Henrik (29) og Jakob (27).

I episoden deler hotellkongen om tiden da de to valgte å gå hver til sitt.

SKILT: Ingrid Fuglehaug Stordalen og Petter Stordalen skilte lag i 2003. Foto: Knut Fjeldstad

Det var da barna var blitt eldre at ekteskapet tok slutt.

– Skilsmisse er ikke noe som kommer fra den ene dagen til den andre, det utvikler seg over tid. Det var ikke noe dramatikk i det, men en evolusjon om at vi vokste litt fra hverandre, sier han i podkasten.



– Tenke på barna



Stordalen forteller at det har vært viktig å ivareta barnas følelser under skilsmissen, selv om det til tider har vært vanskelig.

– Når man er litt ute i skilsmissen, så glemmer man det litt. Hvis man skal tenke på barna som far, så starter du med moren. For barnet ser også litt på det. Hvordan har mamma og pappa det?

Til tross for at det ikke alltid har vært lett, har eksparet dratt på ferieturer som en familie. Med nye kjærester, hverandre og barna.

God kveld Norge har vært i kontakt med Stordalen, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

«Verdens beste mor»

Stordalen beskriver de gode ferieopplevelsene som «større og langt fler», enn tingene som gjorde at forholdet ikke fungerte. De to har bevart et godt vennskap.

Han beskriver ekskona som «verdens beste mor» for deres barn og legger til at hun var fantastisk med ham.

Senere giftet eiendomsutvikleren seg med Gunhild Stordalen (45). De to var gift i ni år og gikk hver til sitt i 2019.

I dag er Stordalen i et forhold med den tidligere sprangrytteren Märta Elander Wisten (32).