Petter Pilgaard starter nettbutikk

Tidligere denne våren ble det registrert et nytt firma i Brønnøysundregisteret, under navnet Pilgaard Work AS.



Firmaet er det ingen andre ringere enn Petter Pilgaard (43) som står bak. TV-profilen har startet egen nettbutikk og skal nå selge arbeidsklær.

I beskrivelsen av merkevarens formål står det skrevet at selskapet skal «designe og produsere arbeidsklær for videresalg».

Til Fædrelandsvennen forteller Pilgaard at han ønsker å produsere arbeidsklær som følger kravene til synlighet og funksjon, men som samtidig «ser kule ut».

– Jeg jobber i bransjen og bruker disse klærne hver dag. Det er mye bra, men også mye forbedringspotensial på design.



Videre forteller han at kolleksjonen forhåpentligvis er klar til høsten.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Pilgaard, foreløpig uten å lykkes.

Kirsebom i styret

I styret sitter også TV-profilens kone og tidligere modell, Vendela Kirsebom (56).

Hun har også startet opp sitt eget selskap under navnet Vendelawear AS. Paret skal eie 50 prosent av hver sin merkevare sammen med familien Reme gjennom Dignity Collective.

Det var på «Farmen Kjendis» i 2016 Petter møtte Vendela. Paret giftet seg i 2022.



Fra reality til anleggsbransjen

Pilgaard ble først kjent da han var deltaker i Paradise Hotel 2009, hvor han stakk av med seieren.

Senere har han deltatt i andre produksjoner og jobbet som programleder i Morgenshowet på NRJ. De siste årene har han jobbet i anleggsbransjen.