Pernilla Wahlgren røper bryllupsdetaljer

Forrige helg ble det kjent at den svenske realitystjernen og artisten Pernilla

(55) Wahlgren og kjæresten Christian Bauer (57) hadde giftet seg.

Hun og Bauer bestemte seg for å knytte ekteskapsbånd i all hemmelighet og gikk for et vinterbryllup, som fant sted i Lidingö.



Nå røper hun flere detaljer om bryllupet i sin podkasten «Wahlgren og Wistam», som hun har sammen med venninne Sofie Wistams (57).

I tillegg kommer det frem at paret skal ha enda et bryllup til neste år.

Det melder både Expressen og Aftonbladet.

To bryllup

I podkastepisoden sier hun:

– Det skal bli en fest ingen kommer til å glemme.



Før hun forteller at den opprinnelige planen om å ha bryllup i utlandet, kommer til å skje.

55-åringen forteller også hvorfor det nygifte paret valgte å gifte seg tidligere enn planlagt.

– Tiden går fort og livet er skjørt, sier hun i podkasten.



Grunnen til at det skjedde på så kort varsel var også fordi Lidingö kirke kun hadde én ledig tid igjen i år.

– Vi følte at det var nå eller aldri, sier hun.



Enn så lenge kommer artisten til å fortsette å hete Wahlgren til etternavn, men hun utelukker ikke muligheten til å legge til Bauer-navnet i fremtiden.

Familien var involvert

Bryllupet skal ha blitt planlagt i løpet av to uker, og datteren Bianca Ingrosso (28) sto for store deler av planleggingen.

Sønnen Benjamin Ingrosso (26) var også involvert i bryllupet, og sang blant annet låten «Falling» som Bauer spilte av under frieriet til Wahlgren.

Wahlgrens mor, Christina Scollin, leste et dikt, mens Bauers mor overleverte ringene til ekteparet.

Pappa Hans Wahlgren fulgte Pernilla til alteret.