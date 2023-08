– Perfekte arenaen til å rive av plasteret

ROASTES: Influenser Sophie Elise skal ut i ilden i kveld. Dette sier hun og komikerene om roasten. Her er Sophie Elise avbildet under avskjedsfesten til Isabel Raad. Foto: Hanne Drange Jensen

I kveld skal Sophie Elise roastes. – Det blir veldig hardt og jeg beklager på forhånd, sier Else Kåss Furuseth.

I kveld skal influenser Sophie Elise Isachsen (28) settes i roaststolen i VGTV-programmet «Rikets Roast».

På scenen skal Ole Soo (41), Martin Lepperød (30), Henrik Fladseth (34), Else Kåss Furuseth (43), Trude Drevland (76), Dag Sørås (45) og Morten Hegseth (37), harselere med den kjente influenseren – og hverandre.



Overfor God kveld Norge legger ikke Sophie Elise skjul på at hun gruer seg til kveldens begivenhet.

– Jeg gruer meg til alt. Det er så mye de kan roaste meg for, sier hun.



Det er imidlertid ikke første gang 28-åringen skal grilles i TV-programmet, hun inntok nemlig roaststolen for første gang i 2019.

Dette gruer Sophie Elise seg til

Den gang hadde hun forberedt seg før hun skulle ut i ilden, slik blir det ikke i kveld, opplyser hun.

– Jeg vil se hva de sier og prøve å tenke hva jeg skal svare basert på det. Men det var jævlig forrige gang, sier Sophie Elise til God kveld Norge.



Influenseren har det siste året stått i en mediestorm, blant annet fordi hun delte et bilde på Instagram sammen med influenser Nora Haukeland (26), hvor sistnevnte holdt en pose med noe hvitt i.

I første omgang ble samarbeidet med NRK, gjennom podkasten «Sophie og Fetisha», avsluttet.

Dagligvarekjeden Rema 1000 skrinla samarbeidet med Sophie Elise, «Candy Girl».

Hun fikk også over 4600 klager sendt inn til Kringkastingsrådet.

– De siste årene har det vært så mye greier og dette er den perfekte arenaen til å bare rive av plasteret, istedenfor at det skal være så mye tull og tøys i media, sier hun.



Likevel legger ikke Sophie Elise skjul på hva hun gruer seg til med roasten.

– Jeg håper ikke de sier «du er stygg», avslører hun.



På spørsmål om hvem hun gruer seg mest til å bli roastet av, er det kveldens surprise-komiker.

Det vil nemlig være en komiker på plass for å roaste henne, som ikke er annonsert på forhånd.

– Altså jeg gruer meg mest til surprise, for det kan være alt, sier hun.



God kveld Norge har vært i kontakt med flere av komikerene som har fått æren av å henge ut Sophie Elise i kveld, og den folkekjære komikeren Else Kåss Furuseth avslører at roasten vil gå hardt for seg.

– Beklager på forhånd

– Det blir veldig hardt. For alle involverte. Både for de som er med og for de som ser på. Jeg vil gjerne si beklager på forhånd til Sophie Elise, til Trude Drevland, Henrik Fladseth, Martin Lepperød og ikke minst Dag Sørås, sier hun til God kveld Norge.



BEKLAGER: Else Kåss Furuseth beklager på forhånd og legger ikke skjul på at roasten vil gå hardt for seg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kåss Furuseth forteller at hun ikke står inne for innholdet det hun fant på i natt, og at hun kjenner på nerver knyttet til kveldens roast.

– Jeg har alltid nerver. Jeg har et langt forhold til mine egne, det er mitt lengste og mest vellykkede forhold, sier komikeren.



Dag Sørås sier til God kveld Norge at han stiller seg bak Kåss Furuseth om at det vil gå hardt for seg.

– Trude Drevland skal få kjørt seg



– Det som er så herlig med roaster er at vi sier de verst tenkelige tingene til hverandre, så tar vi en drink sammen etterpå, sier Sørås.



Han legger imidlertid ikke skjul på at han gruer seg til flere vitser som vil rette seg mot ham.

HORRIBLE VITSER: Dag Sørås avslører at han har mange horrible vitser han skal fremføre i kveld. Foto: Vidar Ruud

– Jeg gruer meg mest til å høre enda flere vitser om at jeg er en tjukkas som drikker alt for mye, og gleder meg mest til å se hvordan Sophie Elise slår tilbake, sier komikeren.



Sørås røper overfor God kveld Norge at han har et drøss av horrible vitser, og et par han blir småsvett av å tenke på.

– Trude Drevland skal få kjørt seg, legger han til.

Den tidligere politikeren Trude Drevland vil også være i panelet under kveldens roast, noe som blir hennes eneste gang, opplyser hun til God kveld Norge.

TIDLIGERE ORDFØRER: Trude Drevland skal roaste Sophie Elise i kveld. Foto: Øyvind Ganesh Eknes

Blir grusomt

Hun begrunner det med at det er helt grusomt.

– Jeg håper jeg har venner etterpå, sier den tidligere ordføreren.



GRUER SEG: Morten Hegseth gruer seg til kveldens begivenhet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Komiker og programleder Morten Hegseth forteller i likhet med sine kolleger at han gruer seg til roasten.

– Heldigvis er jeg den eneste som er pen i panelet av roastere, så om jeg ikke får ut en latter ser jeg i det minste best ut, sier Hegseth til God kveld Norge.

Skuespiller og komiker Henrik Fladseth forteller at han har pådratt seg en kraftig ørebetennelse, og at han sliter voldsomt med nedsatt hørsel.

Det ser han tilsynelatende på som en fordel under kveldens roast.

Sier ikke unnskyld

– Det som er det positive er at det fungerer som en naturlig lyddemper på de skingrende stemmene til blant andre Lepperød, Else og Hegseth, sier han og fortsetter:



– Oppsynet deres må jeg dessverre leve med. Skulle helst ønske det var synet jeg hadde problemer med.

NEDSATT HØRSEL: Komiker Henrik Fladseth har dratt på seg en ørebetennelse i forkant av «Rikets Roast». Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

NRK-profil Martin Lepperød forteller til God kveld Norge at han imidlertid ikke velger å si unnskyld til noen på forhånd, verken han selv, andre i panelet eller i publikum.

– Jeg sier såpass mye unnskyld på andre arenaer i livet, så roast burde man aldri unnskylde seg for, sier Lepperød.

Han røper at innholdet som kommer fra hans side i kveld er godt gjennomtenkte tanker, som inneholder elementer av roast.