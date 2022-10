Per og Bahareh trekker seg fra bar-kontrakt

PLANENE GIKK I VASKEN: Per og Bahareh hadde planer om å åpne ny bar på Victoria hotel i Fredrikstad. Det er ikke lenger aktuelt. Foto: Heiko Junge

I mars i år skrev Fredrikstad Blad om planene Per Sandberg og Bahareh Letnes hadde for åpning av sin nye bar, Bar Bahalim, i Fredrikstad. Fra før driver paret en bar i Halden, Grand bar, som de åpnet i 2020.

Etter planen skulle paret åpne den nye baren på Nye Victoria hotel i sommer.

I juni fikk de tommel opp på sin søknad om skjenkebevilling fra Fredrikstad kommune.

Men store forsinkelser med renovering av hotellet, gjorde at de måtte utsette åpningen.

Gikk ikke som planlagt

I juni fortalte Sandberg til Halden Arbeiderblad at forsinkelser med renoveringen og prisøkninger hadde satt kjepper i hjulene for baråpningen.

– Det står rimelig i stampe akkurat nå, og mye arbeid gjenstår, sa han til avisen den gang.

Parallelt hadde de store utfordringer med å finne arbeidskraft, som følge av at det har vært en mangel i hele bransjen.

Sandberg uttalte på dette tidspunktet at de håpet å kunne åpne baren til julebordsesongen, men nå er også disse planene skrinlagt.

Ute av Victoria hotel

Fredrikstad Blad skriver nemlig at paret nå har trukket seg fra kontrakten med Victoria hotel i Fredrikstad.

Sandberg sier til avisa at det var endrede forutsetninger og mangler i forhold til kontrakten han hadde inngått med eierne av hotellet, som gjorde at han og Bahareh trakk seg ut fra etableringen i Victoria Hotel.

Til God kveld Norge sier Per og Bahareh at årsaken til at de gikk ut av VIctoria hotel er mangfoldig.

– Vi ønsker reforhandlet deler av kontrakten, mest på grunn av at vi mistet hele 2022-sesongen, noe som har hatt innvirkning på andre kontrakter vi har signert, sier de.

Dette skal imidlertid ikke utleier ha ønsket.

Paret forteller at prosessen ellers har vært grei, men at de store forsinkelsene med oppussingen av Victoria hotel har vært krevende.

– Fremdriften sviktet totalt, noe som resulterte i større risiko og betydelig økte utgifter og mindre inntjening, forteller de.

Det er samme eieren av Victoria Hotel og Grand hotell i Halden der Letnes og Sandberg driver Grand bar fra før.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra daglig leder ved Victoria hotel, Even Vilnes, foreløpig uten å lykkes.

Jakter nye lokaler for baren

Paret understreker at de likevel ikke har skrinlagt planen om å åpne Bar Bahalim, men de er for tiden på jakt etter nye lokaler i Fredrikstad.

– Vi var senest i går og befarte lokaler i Fredrikstad, og har to andre lokaliteter i lupen. Den ene noe større og omfattende enn vi i utgangspunktet hadde planer om, sier paret til God kveld Norge.