Peder Elias får ikke gå i fred på gata i Sør-Korea

Lørdag kveld kan artist Peder Elias stikke av med prisen «Årets internasjonale suksess» under Spellemannsprisen. Trønderen har nemlig klart kunststykket å ta av i Asia før hjemme i Norge.

Peder Elias har horder av dedikerte fans i blant annet Sør Korea, Kina og Taiwan, og han merker stor forskjell på den asiatiske og den norske fansen.

– Det kan ikke sammenlignes. Generelt asiatisk fankultur er helt sinnssyk. De blir så investerte, de vil finne ut alt om deg. Det er gavekultur, mye kjærlighet og ganske altoppslukende, forklarer artisten.

NYTT SMYKKE: Sommerfuglsmykket har han fått av en fan fra Sør Korea. Foto: Steinar Marthinsen

Møtte opp på hotellet

Dagen før han gjestet God kveld Norge hadde han fått en pakke fra en fan i Sør Korea. Der lå det blant annet to smykker.

– Det er en fan jeg har møtt personlig. Hun var syk og gikk gjennom kreftbehandling, så jeg ble kjent med henne. Men når jeg lander på flyplassen der har alle med seg gaver, forteller Peder Elias.

Da han la ut en story fra et hotell han bodde på i Seoul dukket flere fans opp på hotellet.

– Managementet mente at det var creepy, men jeg syntes bare de var søte. Jeg har foreløpig kun vært i Sør Korea, og har blitt fortalt at jeg kan komme til å merke forskjell i de andre landene. I Sør Korea er de veldig respektfulle, sier 26-åringen.

SEOUL: Peder Elias foran fans under konsert i Sør Koreas hovedstad. Foto: Paulina Kolataj

Vil bli like stor i Norge

I juni drar han til Taiwan for første gang for å spille på en festival der. Peder Elias forteller at han kan gå i fred på gata i Norge, men skulle gjerne sett det annerledes.

– Det er mange som sier at det må være digg å være stor der borte, og ha livvakter, så kan jeg dra hit og ta det med ro. Men nei, jeg vil ha det sånn her hjemme også, ler han.

Men nå er han nominert til Spellemann, og navnet Peder Elias er på stadig flere lepper også i gamlelandet.

– Det blir mer og mer. Jeg vil alltid jobbe mot Norge, og jeg bor her, jeg har ingen planer om å flytte. Men det er to helt forskjellige markeder, folk responderer på forskjellige ting, forklarer han.

Hacket på TikTok

Peder Elias har også blitt stor på TikTok, og har nesten 100.000 følgere og 2,3 millioner likerklikk, men nylig ble han hacket.

– Jeg så en United-kamp i påsken, og så fikk jeg beskjed fra TikTok om at passordet hadde blitt endret. Da begynte pumpa å gå. Jeg hadde blitt logget ut, og mailen var ikke lenger registrert. Alt var byttet ut, forteller han.

Han kontaktet management og plateselskap med en gang, og de klarte å få tilbake kontoen dagen etterpå.

– De hadde ikke liket noe eller sendt noen meldinger, heldigvis. De slettet den tiktoken med mest engasjement, da, men ellers gikk det bra, forteller Peder Elias.

I høst drar han på turné i Asia, og skal innom land som Filipinene, Japan, Taiwan, Kina og Indonesia. På turen tar han med seg kjæresten som jobber i Sony.

– Hun jobber med den visuelle profilen min, det er veldig hyggelig å ha henne med, smiler trønderen.