Peder Elias bekrefter brudd

Det er slutt mellom artist Peder Elias (26) og TikTok-profilen Paulina Katrine Kolataj.

– Ja, det stemmer, skriver Peder Elias i en melding til God kveld Norge når vi tar kontakt.

I høst delte Kolataj på TikTok at eksparet skulle selge deres felles leilighet.

Også Kolataj bekrefter at de har gått hver sin vei.

– Stemmer det, skriver hun på spørsmål om forholdet er slutt.

Peder Elias er kjent med at God kveld Norge omtaler bruddet, men vil ikke kommentere saken noe ytterligere.



Peder Elias har gjort stor suksess som artist, men kanskje enda mer i utlandet. Spesielt i Sør-Korea.

Under fjorårets Spellemann-utdeling, vant artisten et Spellemanntrofé for «Årets internasjonale suksess».

Tidligere har han sagt til God kveld Norge at det er stor forskjell på den norske og den asiatiske fansen.



STOR SUKSESS: Peder Elias har gjort stor suksess i Asia. Foto: Steinar Martinsen / God kveld Norge

– Det kan ikke sammenlignes. Generelt asiatisk fankultur er helt sinnssyk. De blir så investerte, de vil finne ut alt om deg. Det er gavekultur, mye kjærlighet og ganske altoppslukende, sa artisten.

I høst dro han på turné i Asia, og var innom land som Filipinene, Japan, Taiwan, Kina og Indonesia. På turen hadde han med seg ekskjæresten.