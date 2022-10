Påstår hun tapte tvekampen med vilje: – Falsk stemning

GOD KVELD NORGE (TV 2): Stine Engen forteller at stemningen på gården var så dårlig at hun til slutt planla sin egen exit med Bente Rabba.

Søndag var det Stine Engen (42) sin tur til å forlate Farmen-gården. Det skjedde etter en lang tvekamp i øksekast mot Bente Rabba (54).

TV 2 møtte Engen minutter etter at hun hadde tapt tvekampen. Hun ble konfrontert med at det gikk rykter om at hun tapte kampen med vilje, men det avkreftet hun på det sterkeste.

– Tape med vilje? Det er nytt for meg. Det gjorde jeg altså ikke! Jeg lovte Bente en skikkelig kamp.

Nå viser det seg at hun løy i intervjuet med TV 2. Se intervjuet i videovinduet øverst i artikkelen, hvor hun blant annet omtaler tvekampen som «en pinlig affære».

Dårlig stemning

I et intervju med God kveld Norge forteller hun nemlig at kampen mellom henne og Rabba hadde vært planlagt lenge. Hun ønsket ikke å fortelle dette til noen før hun hadde fått det hele på avstand.

– Bente og jeg hadde en plan. Vi snakket faktisk sammen i første uke, da hun var min hjelper, og sa det hadde vært kult om vi havnet i kamp, sier Engen til God kveld Norge.

Etter hvert som ukene på gården gikk merket Engen at hun ble mer og mer demotivert.

– Det er dårlig stemning. Det er en barnehage, og det er kjipt. sier hun.

– Motivasjonen min var ikke god nok. Jeg tenkte at de andre virkelig ville være på gården, så da kan jeg reise hjem.

Denne uken smalt det blant annet mellom to av deltakerne:

La en plan

Engen forklarer at Rabba skulle velge Dan-Håvard som førstekjempe da hun var storbonde. Da han røk visste de at han ville velge Ivana Miric som storbonde, og at hun igjen ville velge Rabba eller Engen som førstekjempe.

– Da var «dealen» at vi skulle velge hverandre, og deretter si «adios» på tinget, forklarer Engen.

Det viste seg at begge deltakerne var relativt talentløse i øksekast. Engen var nesten redd for å faktisk vinne, for det første kaste hennes var langt bedre enn Rabbas første kast.

– Planen var nok at jeg skulle tape. Men jeg prøvde å treffe, for jeg kunne ikke gå ut uten ett poeng eller to. Men så var Bente skikkelig dårlig i øksekast, hun også, så jeg tenkte: «Hva om jeg treffer en femmer og sender henne ut, det er jo ikke planen». Da hadde jeg hvert fall begynt å grine, forteller Engen.

Hun drar igjen fram stemningen på gården på spørsmål om hvorfor hun ville hjem.

– Nå ser man grupperingene. Det var en falsk stemning, sier hun og skylder på «spillet»:

– Jeg var veldig klar over at dette er et spill. Vi er ikke her for å få oss venner, og det skal ikke være «kumbaya»-stemning, men jeg tenkte: «Jeg gidder ikke det spillet her», sier Engen.

Ville ikke på Torpet

Sidekonkurransen Torpet ble i år avgjort tidligere enn vanlig, men TV 2 fylte på med nye deltagere da Lasse Fredheim kjempet seg inn igjen på gården. Nettopp det fryktet Engen som egentlig ville hjem.

– Jeg ville ikke inn på Torpet. Jeg sa til Niklas Baarli da vi gikk av plattingen på tinget: «Nå kommer ikke du her med noe Torpet 2! Nå har jeg slått meg selv hjem, så nå skal jeg hjem». For jeg fikk en magefølelse da jeg satt på kjempehytta, forteller hotelldirektøren.

Magefølelsen sa at hun ikke skulle hjem likevel, og det stemte, for programleder Baarli avslørte at Torpet var åpent igjen.

– Vet dere hva som skjedde? Jeg fikk fullstendig overtenning. Jeg bare: «Ja! Kjempesmart. Det har jeg dødslyst til!». Jeg mista det helt, sier Engen.

– Man blir egentlig litt små-dement av å være der inne. Det å ikke få noen input fra virkeligheten. Det å ikke vite hvor mye klokka er, du spiser bare bygg og potet. Du blir kokko i huet.

Sosial angst

GKN: Stine tok en tur innom Marte Bratberg i God kveld Norge. Foto: Kristoffer Arnesen

Hvordan det går på Torpet gjenstår å se, men omsider har alle deltakerne kommet tilbake til 2022. Det ble for Engen en rar opplevelse.

– Det var kjemperart å komme tilbake. Det er så mange inntrykk. Man får litt sosialt angst i starten. Jeg var hjemme i én uke før jeg sa til verden at jeg var hjemme. Jeg kjente på at jeg ikke hadde behov for å prate med noen, det var litt skummelt, sier hun.

Spesielt å gå på butikken igjen i var spesielt.

– På butikken gikk jeg som en gammel mann med henda på ryggen og kikka. Det var så mye, og det var så dyrt! Jeg tenkte over alt vi kunne lage med de forskjellige matvarene, ler Engen.

Begge slet med motivasjon

God kveld Norge har snakket med Bente Rabba for å høre hennes versjon av saken. Hun bekrefter at hun og Engen snakket om tvekamp i uke én.

– Hun var jo storbonde, også var jeg hjelper. Da vi snakket om kamp sa jeg at jeg håper jeg møter deg. Det hadde vært supert, sier Rabba.

Hun er litt mer usikker på hvor avtalt det var at de skulle velge hverandre.

– Vi hadde en prat om at det kanskje kunne være greit. Stine sa ganske tidlig: «Jeg kommer aldri til å vinne Farmen, men det kan du». Det høres kanskje rart ut siden vi akkurat hadde møttes, men samtidig var det trygt - kanskje hyggelig når man skulle gjennom noe drit, forteller Rabba.

Hun bekrefter at Engen sa til henne før kampen at hun ville hjem, men begge kjempene slet med motivasjonen.

– Jeg har en sykdom som gjør at jeg var helt tom for energi, så sier Stine at hun er ikke kjempemotivert. Hun sa at hun egentlig var klar for å reise hjem, men at hun skulle gi meg en kamp, men hvor mye hun ga vet jeg ikke. Hun sa ikke: «Jeg skal tape», sier Rabba.

Hun støtter Engen i at stemningen på gården var dårlig.

– Det var tungt å være der. Jeg var irritert på Henrik og syntes han var en sleiping. Det var mye kritikk i lufta og mye mistenksomhet. Hele tiden greier om sabotering. Kjempekrevende, minnes Rabba.