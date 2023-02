Paris Hilton: – Trodde jeg var aseksuell

Paris Hilton (41) åpner opp om livet som nybakt mor og kone i nytt intervju med Harpers Bazaar.

I januar ønsket Hilton og ektemannen Carter Reum (42) sønnen sin velkommen, da det ble kjent at den norskættede hotellarvingen hadde blitt mor for første gang.

– Det har alltid vært en drøm å være mor. Jeg er så glad for at Carter og jeg fant hverandre, sa hun til People.

Paret giftet seg i 2021.

Aseksuell

I intervjuet med Harpers Bazaar avslører superstjernen en rekke intime detaljer.

Hilton forteller åpenhjertig om hvordan møtet med ektemannen fikk henne til å endre hvordan hun oppfattet sex og intimitet.

Ifølge Hilton oppfattet hun seg selv som aseksuell store deler av 20-årene sine.

– Jeg var et sexsymbol, men alt seksuelt skremte meg, sier hun i intervjuet.

Superstjernen forteller at hun kalte seg selv «kyssebanditten», fordi hun angivelig ikke likte å være intim på andre måter enn å kysse.

– Mange av forholdene mine fungerte ikke på grunn av det, deler hun.

GIFT: Paris Hilton og ektemannen Carter Reum giftet seg i 2021. Foto: Michael Tran / AFP

– Det var ikke før jeg møtte Carter at det endret seg.

Hilton forteller at hun endelig føler at hun lever det livet hun alltid har ønsket seg, sammen med drømmemannen.

– Han er ikke berømt. Han er smart. Han kommer fra en fin familie. Han er en god person, sier hun om ektemannen.

Politisk engasjement

I dokumentaren «This is Paris» fra 2020 fortalte hotellarvingen at hun ble utsatt for psykisk og fysisk misbruk da hun gikk på kostskole som tenåring.

I mai 2022 dukket stjernen opp i et møte i Det hvite hus. Der oppfordret hun Kongressen til å sette en stopper for misbruk av barn og ungdom i institusjoner.

– Jeg føler meg så stolt av den kvinnen jeg har blitt, sier hun i intervjuet om engasjementet.

– Alle de negative og forferdelige ordene som de pleide å si til meg hver eneste dag, det festet seg til meg. Jeg var ikke sikker i meg selv, men nå føler jeg at folk endelig respekterer meg og forstår meg på måter de aldri har gjort før, avslutter hun.