Paris Hilton i sorg: – Hvil i fred, søte venn

Paris Hilton (42) deler den triste nyheten på sin egen Instagram-konto.

«I dag knuses hjertet mitt, da jeg tar farvel med min kjære chihuahua, Harajuku Bitch», skriver hotellarvingen i innlegget.



På Instagram deler Hilton åpenhjertelig om tapet av hunden, og forteller følgerne sine at «Harajuku Bitch» ble 23 år gammel.

«Gjennom 23 utrolige år har hun fylt livet mitt men kjærlighet, lojalitet og uforglemmelige øyeblikk», skriver hun.



Videre skriver hun at chihuahuaen var mer enn et kjæledyr, og mer som familie for henne.

«Hvil i fred, søte venn. Takk for at du velsignet livet mitt med betingelsesløs kjærlighet».



I januar ønsket Hilton og ektemannen Carter Reum (42) sønnen sin velkommen, da det ble kjent at den norskættede hotellarvingen hadde blitt mor for første gang.

– Det har alltid vært en drøm å være mor. Jeg er så glad for at Carter og jeg fant hverandre, sa hun til People.