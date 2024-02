«Paradise»-paret venter sitt andre barn: – Veldig planlagt

BLIR FORELDRE IGJEN: Realityparet deler at de har blitt foreldre for første gang. Foto: Privat

Realityprofilene Ingrid Aguiluz (26) og Henrik Beyer (26) deler nå en gladmelding på Instagram.

«1+1=4⏳🤍👶🏼», skriver Aguiluz under innlegget sitt.

Paret skal nemlig bli foreldre for andre gang. Det bekrefter de overfor God kveld Norge.

– Det er helt fanatisk og veldig planlagt, sier hun til God kveld Norge og legger til:



– Vi føler oss heldige som får to barn så tett, og spesielt da det har vært vår drøm. Selv om jeg nå er ganske sliten og trøtt, for jeg føler at jeg har gått gravid to år i strekk.

26-åringen forteller at de foreløpig ikke vet kjønnet, men legger ikke skjul på hva hun håper på:

– Det hadde vært gøy med en liten mini meg, men jeg tror det blir gutt igjen, forteller hun lurt.



– Vi gleder oss skikkelig til å hilse på søskenet til Mio.

BROR ELLER SØSTER?: Om det er en bror eller søster i magen, gjenstår å se. Foto: Privat

Det var i november 2022 at realityprofilene delte at de to skulle bli foreldre for første gang, og i mai i fjor kom gladnyheten om at paret hadde fått en liten gutt.

I et innlegg på Instagram avslørte Aguiluz at sønnen har fått navnet Mio.

Under bildet av sønnen skrev hun at Mio kom til verden den 13. mai.

Tidligere «Paradise Hotel»-deltagere

Beyer og Aguiluz er begge tidligere deltakere i «Paradise Hotel», men deltok i forskjellige sesonger.

Aguiluz kom på andreplass i den tiende sesongen av realityserien i 2018 sammen med sin tidligere kjæreste Erik Sæter. Beyer deltok året etter i den ellevte sesongen av programmet.

En knapp måned etter at paret bekreftet forholdet, ble de samboere.

– Jeg vet at dersom jeg hadde bodd en annen plass enn der Henrik bodde, hadde jeg uansett vært sammen med han omtrent hver dag, skrev Aguiluz i et blogg-innlegg den gangen.