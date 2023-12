«Paradise Hotel»-profil er forlovet

Den tidligere «Paradise Hotel»-deltakeren Kristoffer Lundin er forlovet.

– Offisiell forlovelses-innlegg, elsker deg, skriver tromsøværingen under et Instagram-innlegg søndag.



Navnet på den ferske forloveden, er foreløpig ukjent.

Lundin sjekket inn på skandalehotellet i 2021, men valgte å sende seg selv hjem, da han ikke orket å være der lenger.

Året før var han også blant et knippe håndplukkede friere som skulle kjempe om Jan Thomas sitt hjerte i Discovery-serien «Jan Thomas søker drømmeprisen». Her ble han også nominert til en Gullruten for Årets deltaker.

Og vi vet alle hvem drømmeprinsen ble.

Nå ser det riktignok ut til at Lundin har funnet sin egen drømmeprins.