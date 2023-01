Panic! at the Disco legger opp

LEGGER OPP: Panic! at the Disco på scenen med Taylor Swift under Billboard Music Awards i 2019. Foto: KEVIN WINTER

Det melder frontfigur Brendon Urie selv i et innlegg lagt ut på bandets offisielle Instagram.

Urie forteller i innlegget at han og kona, Sarah Urie, venter sitt første barn sammen.

– Jeg kommer til å avslutte dette kapittelet i livet mitt og rette fokus og energi mot familien min, og med det vil ikke Panic! at the Disco være mer, skriver han.

Videre takker han for alle støtte gjennom de nærmere tjue årene bandet har eksistert.

– Takk alle sammen for deres enorme støtte gjennom årene. Enten dere har vært her siden begynnelsen eller bare finner oss. Det har vært en glede å ikke bare dele scenen med så mange talentfulle mennesker, men også dele tiden vår med dere.

– Jeg gleder meg til å se alle i Europa og Storbritannia for et siste løp sammen.

Bandets siste turné starter i Wien den 20. februar og avsluttes i Manchester 10. mars.

Var barndomsvenner

Panic! at the Disco ble dannet i Las Vegas i USA i 2004.

Siden 2004 har de rukket å gi ut syv album, og fikk raskt stjernestatus etter hitsingelen «I Write Sins Not Tragedies». Singelen tilhørte deres første album, «A Fever You Can't Sweat Out», som fikk trippel platina og vant pris under MTV Video Music Awards i 2006.

I starten besto gruppen av barndomsvennene Brendon Urie, Ryan Ross, Spencer Smith og Brent Wilson, før sistnevnte forlot bandet i 2006. Bassisten ble da erstattet med Jon Walker.

Endte som soloprosjekt

I etterkant bar bandet preg av flere utskiftninger blant bandmedlemmene, delvis på grunn av endring i musikkstil, som endte med at det fra 2008 kun var Urie og Smith som var igjen av bandets originale medlemmer.

I 2013 måtte imidlertid Smith uoffisielt sette karrieren på pause grunnet helsemessige årsaker, og endte med å forsvinne for godt i 2015.

Etter dette har bandet blitt ansett som Uries soloprosjekt, med kun bistand fra turnerende musikere i årene etter.