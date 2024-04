På lørdag gifter hun seg – her er det «alle» lurer på

GIFTEKLAR?: Timene telles ned før Else Kåss Furuseth skal gå på scenen foran tusenvis av mennesker i brudekjole. Foto: Skjermdump / elsegifterseg.no

På lørdag fyller Else Kåss Furuseth Oslo Spektrum for å gifte seg. Nå letter hun på (brude)sløret før lørdagens vielse.

Else Kåss Fururseth:

I november i fjor ble nyheten kjent - vår alles kjære Else Kåss Furuseth (43) skal gifte seg i april i selveste Oslo spektrum.

Da programlederen annonserte det noe uortodokse bryllupet på egen Instagram, tok det fyr i både kommentarfelt og i media.



Den siste tiden har man derfor sett 43-åringen lete etter kjærligheten og den potensielle brudgommen gjennom hennes nye talkshow «Else».

For to uker siden kunne Kåss Furuseth avsløre at hun fremdeles manglet sin utkårede - nemlig mannen hun skal gifte seg med.

Flere har derfor spekulert i om det hele bare er et PR-stunt. Men, nå som bryllupet er rett rundt hjørnet, letter hun på (brude)sløret rundet det «alle» lurer på.



Hvem er mannen?

I november kunne Kåss Furuseth avsløre overfor God kveld Norge hva hun var på utkikk etter:

– Jeg har jo gjort det vanskelig for meg selv når jeg annonser bryllupet på forhånd, men jeg ser etter en som er glad når han våkner, en som er raus, og som er glad i dra til Sverige i ny og ne.

Og i studio med God morgen Norge røper programlederen å ha møtt en mann som hun håper å gifte seg med.

– Jeg er litt forelsket ja. Det er jeg jo, sier hun i intervjuet.



Fredag morgen gjestet hun også radioprogrammet Nyhetsmorgen på NRK, hvor hun igjen bekrefter forelskelsen.

Programlederen spør om den kommende bruden kan fortelle litt om hva hun liker med sin hemmelige utkårede.

– Han er litt som Baloo i «Jungelboken». En som tar ting som det faller seg. En femti-femti blanding av en som er veldig snill og omtenksom, og morsom, svarer hun.



Videre spør programlederen om de er kjærester, noe Furuseth bruker litt tid på å svare på, men til slutt svarer hun at hun «krysser fingrene» for det.

Om den utvalgte brudgommen er en vi har sett 43-åringen date på talkshowet sitt eller en hun har møtt utenom, svarer hun:

– Alt er innenfor prosjektets rammer. Nå har begynt å snakke som en politiker, sier hun og ler.



Nå håper hun bare at brudgommen dukker opp.

Lover tidenes fest

– Dette er ikke et stunt, og om hun har funnet en mann eller ikke får man ikke vite før showet starter i Oslo Spektrum i morgen.



Det forteller PR og Marketing Manager i All Things Live Norway, Erika Firing, i en epost til God kveld Norge.

– Else Kåss Furuseth har, etter mange år som singel, bestemt seg for å gifte seg. Hun har derfor booket Oslo Spektrum, til det som forhåpentligvis skal bli livets store kjærlighetsfest. Kjolen er klar. Bryllupssangeren er klar. Lokalet er klart, utdyper hun, og legger til:

– Dette blir uansett tidenes fest! Med taler, underholdning og musikalske overraskelser.



Det er nemlig ikke bare Furuseth som blir å se på scenen 20. april. På bryllupets hjemmeside røpes det detaljer rundt opplegget, og ikke minst hvem som blir både seremonimester og toastmaster.

Slik blir bryllupet

Komikeren skal nemlig ha med seg en rekke kjente fjes. Blant andre komikerne Jonis Josef, Lars Berrum, Henriette Steenstrup, Einar Tørnquist, Snorre Monsson, Markus Neby og Martha Leivestad, samt artistene Staysman og Ramòn, og gruppa NO.4.

Kveldens toastmaster er ingen ringere enn komiker Sigrid Bonde Tusvik, og seremonimester er artist Bjørn Eidsvåg.

Sistnevnte skal, ifølge programmet, gi publikum kloke ord om livet og «kjærleiken», og det er verdt å nevnte at Eidsvåg også er utdannet prest.



Og om det blir giftermål eller ikke, blir det i hvert fall storslått. Firing kan nemlig avsløre at showet straks er utsolgt og at det er solgt nærmere 7500 billetter.

Dersom du vil få med deg showet, så er det også den eneste muligheten.

Bryllupet vil nemlig ikke bli streamet eller vist på TV.