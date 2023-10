Øyunn og Frida gjenskapte «skandalebildet»: – Smakløst

Øyunn Krogh (28) og Frida Hollund (28) får kritikk etter at de gjenskapte det mye omtalte «pulverbildet» til Nora Haukland og Sophie Elise.

Torsdag kveld var det duket for Lykos halloweenfest. Kjendisene strømmet til, og hadde kledd seg ut i kostymer for anledningen.

Øyunn Krogh (28) og Frida Hollund (28) var iført antrekk for å imitere det de beskriver som «en influenser sitt verste mareritt». Nemlig det mye omtalte skandalebildet til Sophie Elise Isachsen og Nora Haukland.

Det falt ikke i god jord hos alle.

– Smakløst, skriver influenser Caroline Nitter i Kroghs kommentarfelt på Instagram.



– Gir en vond smak i munnen



Til God kveld Norge forteller Nitter at hun reagerer på oppførselen.

– Jeg syns det er rart hvordan man kan sitte å poste ting i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, og dagen etter oppriktig synes det er kult å stille opp i ett sånt kostyme.

REAGERER: Caroline Nitter reagerer på Øyunn Krogh og Frida Hollund sitt kostyme. Foto: Bernhard Moe Nyquist/God kveld Norge

I forkant av kritikken forteller Hollund og Krogh, som har podkasten «Kaffeskål» sammen, at kostymet kun er ment som smiger.

– Imitation is the sincerest form of flattery, sier Krogh på rød løper.

Enkelt oversatt til norsk som «imitasjon er den oppriktigste formen for smiger».

– Jeg tror dette godt kunne vært humor én dag, men jeg tror ikke det tolkes som humor fra jentene - eller for de som kjenner de, og vet hvor stor påkjenning dette har vært, forteller Nitter, og legger til:

– Det gir en vond smak i munnen. For min del så har jeg selv vært langt nede i perioder mentalt, og kunne blitt trigget om det var meg.

God kveld Norge har forelagt kritikken for Krogh, men hun velger å ikke kommentere saken.

Hollund har foreløpig ikke svart på God kveld Norges henvendelser.

«Pulverbildet»

Det var i februar at Isachsen la ut et bilde på Instagram hvor hun poserte sammen med influenser Nora Haukland. På bildet holdt Haukland en liten pose med det som ser ut som et hvitt pulver.

«Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen», skrev Isachsen under bildekarusellen.

Bildet ble raskt tatt ned fra plattformen, men rakk å spre seg i sosiale medier og det skapte store medieoverskrifter.

Kritikken haglet mot influenserduoen, og de valgte lenge å ikke kommentere bildet.

I ettertid har begge fortalt om pulverbildet og beskriver det hele situasjonen som overveldende og krevende.

God kveld Norge har også prøvd å få en kommentar fra Sophie Elise Isachsen og Nora Haukland. De har ikke svart på våre henvendelser.



«Ikke velt dem»



I etterkant har både Haukland og Isachsen lagt ut et dikt rundt mental helse på sin historie-funksjon på Instagram.

«Flere ganger om dagen kan du stå rett fremfor mennesker som bruker sine siste krefter på å holde seg oppreist. Ikke velt dem.»

Diktet er skrevet av forfatteren Victoria Dalsberget, som har delt dikt på Instagram-kontoen @enkel_posi siden 2015.