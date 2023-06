Øyunn Krogh: – Jeg var utro

TV-profil og influenser Øyunn Krogh (27) ble kjent for det norske folk da hun og ekskjæresten, Levi Try (25), stakk av med seieren på TV 2-programmet «Sommerhytta».

Paret gikk hvert til sitt forrige sommer.

Den siste tiden har det florert rykter i sosiale medier, både om at Try og Krogh selv skal ha vært utro.

Nå åpner hun opp om at hun selv har vært utro i podkasten «Kaffeskål».

– En kveld drakk jeg meg utrolig full og lå med en annen, som vil si at jeg var utro. Jeg våknet neste morgen og det første jeg gjorde var å fortelle partneren min det.

Det forteller en gråtkvalt Krogh i podkastens nye episode.



Nettavisen omtalte saken først.

I episoden beskriver hun utroskapen som ute av karakter og noe hun ikke kunne stå for.

– For meg var det en lett oppgave å være trofast de fire årene, men dette var så ute av karakter og noe jeg ikke kunne stå for. Men når det viser seg at noen har lurt deg og du ikke får lov til å gå og bli satt fri, så høres dette sykt ut, men det er den beste beslutningen jeg har tatt i hele mitt liv, sier Krogh.

