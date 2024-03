Øyeblikkene å se tilbake på

FALT IKKE I SMAK: Det gikk hardt for seg da Chris Rock kom med en vits om Will Smiths kone. Foto: ROBYN BECK

Søndag 10. mars, natt til mandag 11. mars norsk tid, er det klart for den 96. Oscar-utdelingen.

Oscar-utdelingen har vært en stor prestisje i filmindustrien siden den første utdelingen i 1929.

I snart 96 år har produsenter, skuespillere og regissører blitt anerkjent for sitt arbeid på scenen. Utdelingen har bydd på skandaler, flauser og hjertevarmende øyeblikk.

Her er noen av øyeblikkene vi husker best fra tidligere år.

Norske nominasjoner

FEIRE: Renate Reinsve, hovedrollen i «Verdens verste menneske», feirer nominasjon. Foto: Javad Parsa

Norske filmer har hatt flere nominasjoner på Oscar-utdelingen, men to nominasjoner som utmerket seg er «Verdens verste menneske» i 2022, og «Kon-Tiki» i 2013, da de slo an her i Norge.

Begge filmene var nominert i kategorien «Beste ikke-engelskspråklige film».

PÅ LØPER: Regissører og skuespillere i filmen «Kon-Tiki» på rød løper i forbindelse med Oscar-utdelingen i 2013. Foto: LUCY NICHOLSON

Snublet i trappen

I 2013 vant Jennifer Lawrence (33) prisen for «Beste skuespillerinne» i filmen «Silver Linings Playbook».

Da hun skulle gå opp på scenen for å ta imot prisen, gikk det derimot ikke knirkefritt for seg.

Lawrence snublet nemlig i trappen foran den stjernespekkede salen.

Hun tok det hele med et smil, og tullet det bort under takketalen sin.

– Dere reiser dere bare fordi jeg falt, og det er flaut, men takk.

FALL: Jennifer Lawrence tok et fall under Oscar-utdelingen. Foto: Chris Pizzello

I etterkant har skuespilleren fortalt til W Magasine at grunnen til at hun falt, var fordi hun hadde glemt en beskjed stylisten hennes hadde gitt henne.

– Jeg tenkte: «Hvorfor sitter «cakewalk» fast i hodet mitt?». Og så, da jeg begynte å gå opp trappen, og stoffet fra kjolen min kom under føttene mine, innså jeg at stylisten min hadde sagt til meg:

– «Spark, gå, spark, gå. Du skal sparke kjolen ut mens du går». Og jeg glemte det helt fordi jeg tenkte på kake! Derfor falt jeg.

Ellen-selfie

Den tidligere talkshow-verten Ellen DeGeneres (66) ledet utdelingen i 2014.

Under seremonien dro hun opp telefonen sin, ga den til Bradley Cooper (49), for så å vinke bort hele første rad for å samle seg bak henne til å ta et bilde.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) March 3, 2014

DeGeneres la ut bildet på X (tidligere Twitter). Det tiltrakk seg raskt oppmerksomhet, og innen bare tre minutter var bildet repostet 80.000 ganger, og over en million på en time.

Bildet var i lang stund det mest likte og republiserte bildet på X.

Feil vinner

Da en av de største prisene, «Beste film», skulle deles ut i 2017, gikk det egentlig så galt det kunne gå.

Skuespiller Faye Dunaway (83) skulle annonsere hvem som vant den gjeve prisen, og ropte opp «La La Land».

Det skulle imidlertid vise seg å være feil.

FEIL VINNER: Filmprodusent Jordan Holowitz viser konvolutten med riktig vinner. Foto: Chris Pizzello

Feiringen på scenen ble brått avbrutt da «La La Land»-produsenten Jordan Horowitz (43) annonserte «Moonlight» som den rettmessige vinneren, og viste frem konvolutten med riktig film.

– Moonlight, dere vant beste film, sa Horowitz.



Will Smith slår til

VIRALT: Da Will Smith bestemte seg for å slå til Chris Rock, kokte det på nett. Foto: ROBYN BECK

Skuespiller Will Smith (55) løp på scenen og slo komiker Chris Rock (59) i ansiktet under Rocks presentasjon av beste dokumentarfilm i 2022.

Slaget kom som følge av en vits Rock hadde om det barberte hodet til Smiths kone, Jada Pinkett Smith (52).

Etter hendelsen trakk Smith seg fra Academy og Motion Picture Arts and Sciences, og akademiet innførte et tiårig forbud mot skuespilleren fra å delta på noen av organisasjonens arrangementer, inkludert Oscar-utdelingen.

«Adele Dazeem»

Da John Travolta (70) skulle annonsere neste musikkinnslag, Idina Menzel (52), som skulle fremføre sangen «Let it go» fra filmen «Frost» i 2014, gikk det ikke helt etter planen.



Dette viste seg å være et utfordrende navn for Travolta da han introduserte sangeren som «Adele Dazeem».

Året etter fikk Menzel sin revansje. Da sangeren skulle introdusere Travolta, sa hun: «Velkommen til scenen, min kjære venn, Glom Gazingo».

Travolta beklaget til Menzel etter utdelingen i 2014, og de begge har bekreftet at det ikke et noe vondt mellom dem.

Seier til slutt

LANG TID: Etter 22 år fikk Leonardo Dicaprio endelig prisen sin. Foto: Chris Pizzello

Etter fire nominasjoner og ingen seiere, fikk endelig Leonardo DiCaprio (49) øyeblikket sitt. Under Oscar-utdelingen i 2016 vant han prisen for «Beste skuespiller» for sin rolle i «The Revenant».

Det var hans femte nominasjon. Seieren resulterte i stående applaus fra hele salen.

DiCaprio ble først nominert i 1994 for «What`s Eating Gilbert Grape».

Minnes

HENDRES: Da Heath Ledger vant prisen for beste birolle, var det stående applaus i salen Foto: Mark J. Terrill

Heath Ledger vant prisen for «Beste birolle» i 2009, for rollen som «Joker» i «The Darkt Knight». Filmen fikk strålende anmeldelser sommeren den ble utgitt.

Ledger gikk på tragisk vis bort av en overdose i 2008. Det ble et rørende øyeblikk under seremonien, hvor skuespilleren ble hyllet.

Hans mor, far og søster var til stede for å ta imot prisen på Ledgers vegne.

Under takketalen sa Kim Ledger, Heath Ledgers far:

«Denne prisen i kveld ville på ydmykt vis validert Heaths ønske om å bli virkelig akseptert av dere alle her – hans kolleger – innenfor en bransje han elsket så høyt».

Romantisk duett



Kjemien mellom Lady Gaga (37) og Bradley Cooper nådde nye høyder under Oscar-utdelingen i 2019, da de fremførte en intim gjengivelse av filmens største sang, «Shallow».

Opptreden satte stor fyr på romanseryktene. I et intervju med Oprah Winfrey (70) svarte Gaga:

– Helt ærlig, jeg synes pressen er veldig dum. Jeg mener, vi laget en kjærlighetshistorie.



– For meg som artist og som skuespiller, ville vi selvfølgelig at folk skulle tro at vi var forelsket. Og vi ville at folk skulle føle den kjærligheten på Oscar-utdelingen. Vi ville det skulle gå rett gjennom linsen til kameraet, og til alle fjernsynene det ble sett på.