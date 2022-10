Overbevist om hvem som gjemmer seg bak masken: – Det er fakta

GOD KVELD NORGE (TV 2): To av tre fra detektivpanelet er overbevist om hvem som gjemmer seg i Dandy-kostymet.

NESTEN ENIGE: To av de tre detektivene i Maskorama er samstemte om hvem som gjemmer seg i Dandy. Panelet består av Nicolay Ramm, Marion Ravn og Jan Thomas. Foto: Ulrik Kramer/Fremantle/NRK

De siste ukene har spekulasjonene om hvem som gjemmer seg bak årets Maskorama-kostymer, florert på sosiale medier.

En av kostymene som har fått ekstra stor oppmerksomhet på TikTok og Instagram, er «Dandy». Navnet som stadig nevnes i den sammenheng er, Maud Angelica Behn.

Etter lørdagens sending tok God kveld Norge en prat med detektivpanelet, for å høre hva de tenker om påstandene.

SHOW: Dandy lagde show, da den fremførte Good as hell av Lizzo under lørdagens sending. Foto: Ulrik Kramer/Fremantle/NRK

– En glede å se deg på scenen

– Jeg sier det nå, om noen uker står vi her og en ny maske skal avsløres. Da er det Maud Angelica Behn som står her. Det er fakta, sier kjendisstylist og detektiv, Jan Thomas.

Under lørdagens sending la han alle kort på at det er Behn som gjemmer seg bak kostymet og sa følgende etter Dandys opptreden:

– I dag lyttet jeg til stemmen, som jeg har hørt før, både på norsk og engelsk. Jeg kjenner energien til denne personen og jeg vet hvem dette er. Det er en glede å se deg på scenen. Dette er Maud Angelica Behn.

OVERBEVIST: Jan Thomas er overbevist om hvem som gjemmer seg i Dandy. Foto: Ulrik Kramer/Fremantle/NRK

Musiker og meddetektiv, Marion Ravn, støtter Jan Thomas i vurderingen.

– Jeg støtter Jan i det og tror han endelig er inne på noe. Det hadde vært så fint for han. Han har jo hatt lyst på noen kongelige helt siden vi startet i 2020, ler hun.

Videre forteller hun at innboksen hennes på Instagram, er stappfull av meldinger om at Dandy er Maud Angelica.

– Må skjerpe seg

TV-personlighet, Nicolay Ramm, som også er en del av detektivpanelet, er ikke enig med de to andre i panelet.

– Jeg tenker at Jan Thomas må skjerpe seg. Det er tredje året hvor vi er på Märtha Louise og familien Behn-kjøret. Nå må du finne på noe nytt, Jan.

Når God kveld Norge spør Ramm om hva han sier dersom Jan Thomas sitt scenario blir virkelighet, svarer han:

– Det skjer ikke, men da skal Jan Thomas og jeg tilbringe en helg, nakne sammen, på Farris bad. Vi skal ta badstue, fullkroppsmassasje og jeg spanderer, ler han.

Har kommet med flere hint

Hittil i programmet har Dandyen kommet med flere hint.

I lørdagens utgave av programmet, møter vi Dandyen nok en gang i den herskapelige boligen. Et av hintene i introvideoen går som følgende:

– Jeg gjør alltid så godt jeg kan, med kortene jeg har blitt tildelt. Og selv om jeg har kjent på gleden av å trone øverst, har det også kostet mange tårer.

Et annet hint som Dandy har gitt, som har fått seerne til å peke på Behn, er da dette var et av hintene under Maskoramas andre sending:

– Noen ganger snakker jeg veldig høyt og brautende. Jeg vet ikke alltid hvordan jeg skal uttrykke min takknemlighet og entusiasme, så ofte kommer ordene ut i store bokstaver.

Flere knytter dette til et tidligere Instagram-innlegg, publisert på Behns personlige profil: