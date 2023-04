Ørnulf Høyer tas til retten av utenlandske investorer: – Grunnløst

I 2020 ble det kjent at det utenlandske selskapet Nordic Kolektive Investment (NKI) gikk inn i selskapet Høyer Norge AS med 40 millioner kroner.

Høyer Norge var nettbutikken til Høyer-kjeden på det tidspunktet. Investeringen skjedde etter at nettbutikken viste et underskudd på hele 7,6 millioner kroner.

Investeringen til NKI var påtenkt å gi nettbutikken en unik mulighet til å satse stort i de kommende årene.

Ifølge en artikkel i Nettavisen fra 2020 var målet til Høyer-gründeren at selskapet skulle omsette for 1,7 milliarder innen 2025, i tillegg til at de skulle åpne 14 nye fysiske butikker.

– Høyer er markedsledende i luksussegmentet og vil dominere dette markedet i tiden fremover, skrev selskapet i en pressemelding den gang.

Året etter gikk det imidlertid motsatt vei for luksuskjedens nettbutikk. I 2021 ble nemlig Høyer Norge AS slått konkurs, og nettbutikken ble dermed avviklet.

GRÜNDER: Ørnulf Høyer startet kleskjeden Høyer i 2004. Nå blir han saksøkt av utenlandske investorer. Foto: Heiko Junge

Nå er Nordic Kolektive Investment og styreleder Ørnulf Høyer uenige i hvem som har skylden i konkursen, og partene må i august møtes i retten for å avgjøre dette.

Mener Høyer har opptrådt uforsvarlig

Nordic Kolektiv Investment har saksøkt styreleder Ørnulf Høyer, og krever i utgangspunktet ti millioner kroner med tillegg av renter av gründeren. Kravet vil dog bli presisert på et senere tidspunkt.

Ifølge rettsdokumentene hevder Nordic Kolektive Investment at Høyer har forvaltet Høyer Norge AS på uforsvarlig vis, og misbrukt sin innflytelse i selskapet.

Videre påstås det at «Høyers uaktsomme og/eller forsettlige handlinger og unnlatelser», er grunnen til at Høyer Norge AS gikk konkurs.

Nordic Kollektive Investments vil i tillegg vurdere hvorvidt styret ved Ørnulf Høyer har oppgitt uriktig og/eller mangelfulle opplysninger til NKI i forkant av investeringen, fremkommer det i rettsdokumentene.

I så tilfelle vil det gjøres gjeldende som et selvstendig grunnlag for erstatningsansvar.

Høyer er dypt uenig i denne fremstillingen. Han hevder på sin side at Nordic Kolektive Investment ikke greide å komme med den avtalte finansieringen.

– Dette er en sak jeg er trygg på

Til God kveld Norge sier Høyer at stevningen mot ham som styrets leder er «helt grunnløs».

– Vi oppfatter det som et forsøk på å forsvare den manglende finansiering NKI skulle ha bidratt med, og som er den direkte grunnen til at virksomheten måtte avvikles.

Høyer forklarer videre at han er sikker i sin sak om at han har alt på det rene, og sier at han er svært forundret over at NKI prøver å lage en sak ut av dette.

FARMEN: Ørnulf Høyer ble for mange et kjent fjes da han deltok i Farmen Kjendis tidligere i år. Foto: Espen Solli

– Dette er en sak jeg er trygg på vil vise at det er helt andre og legitime grunner til at den tidligere nettbutikken dessverre måtte avvikles.

Høyer legger til at nettbutikken er i drift igjen under et nytt aksjeselskap - Høyer Online AS.

– Den er i drift etter at tilstrekkelig ny finansiering er skaffet til veie, og som tilsvarer den finansieringen det utenlandske selskapet skulle ha kommet med. Hadde investoren kommet med finansieringen, så hadde også investoren vært med på den positive utviklingen til nettbutikken, hevder Høyer.

Rettssaken vil gå over fem dager i Oslo tingrett mot slutten av august.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Nordic Kolektive Investments advokater i saken, foreløpig uten å lykkes.