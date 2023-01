Ordfører: Skuespilleren forsøkte å hjelpe strandet bil før ulykken

I går ble det kjent at den amerikanske skuespilleren Jeremy Renner, kjent for blant annet rollen som Hawkeye i Avengers-filmene, er i kritisk, men stabil tilstand etter en ulykke.

– Vi kan bekrefte at Jeremy er i kritisk, men stabil tilstand med skader han pådro seg i en værrelatert ulykke mens han ryddet snø søndag, sier en representant for Renner til Variety.

Natt til tirsdag ble det kjent at Renner var blitt operert, og at han fremdeles lå på akutten i kritisk, men stabil tilstand.

Han skal ha blitt påført skader i brystet, i tillegg til at foten hans skal ha blitt overkjørt av en brøytemaskin.

– Han hjelper alltid andre

– Han forsøkte å hjelpe noen som var strandet i snøen. Han hjelper alltid andre, sier ordfører Hillary Schieve i byen Reno i Nevada, hvor Renner bor. Hun er personlig venn av Renner og hans familie.

Det melder lokalavisen Reno Gazette Journal.

Ifølge Schieve skal den Oscar-nominerte skuespilleren gått ut av brøytebilen sin for å hjelpe en forbipasserende som reiste med bil.

Mens Jenner hjalp den strandede, skal han ha blitt overkjørt av sin egen brøytebil, forteller ordføreren.

En nabo, som tilfeldigvis er lege, skal ha bundet en turniké rundt skaden på Renners fot, for å stoppe blødningene frem til han ble transportert med luftambulanse fra stedet.

Oscar-nominert

Jeremy Renner er kjent for å portrettere Clint Barton, bedre kjent som Hawkeye, i Marvel Cinematic Universe. Han har også spilt i anerkjente filmer som «The Hurt Locker», «The Town», «American Hustle» og «Arrival».

AVENGERS: Jeremy Renner (til venstre) med kollegene Scarlett Johansson og Chris Evans under filminnspilling. Foto: Jackson Lee

Renner har også vært nominert til to Oscar-priser, i 2010 for «The Town» og i 2009 for «The Hurt Locker».

– Jeremys familie vil gjerne uttrykke sin takknemlighet til de utrolige legene og sykepleierne som passer på ham, sa familien i en uttalelse.

– De er også enormt overveldet og takknemlig for kjærligheten og støtten fra fansen hans.