Opphetet konflikt: – Noe av det verste jeg har sett

For en drøy uke siden la influenser Linnea Løtvedt (23) ut en video på TikTok hvor hun sier at hun bevisst har unngått å uttale seg om krigen mellom Hamas og Israel.

– Rett og slett på grunn av at jeg har for lite informasjon om det, sier hun i videoen.

Videre forteller hun at hun ikke kommer til å ta noen side i konflikten, og at hun heller ikke kommer til å påvirke andre til å ta en side.

– Jeg synes ikke en influenser har plikt til å dele ting om konflikter eller politikk generelt.

Det fikk influenser Fetisha Williams (30) til å koke, og hun lagde dermed en reaksjonsvideo på Løtvedts uttalelse.

– Din hvite, dyrebare, overlegne tispe

– Så mye panne og ingen hjerne, sier Williams på engelsk i en video før hun sier:

– Din hvite, dyrebare, overlegne tispe. Jeg er så glad jeg forhåndsdømte deg.

Videoen er nå borte fra den omstridte appen, men ikke før flere rakk å se den.

GÅR HARDT UT: Fetisha Williams reagerer kraftig på Løtvetds utsagn. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Løtvedt forteller til God kveld Norge at hun ikke ble sjokkert da hun så videoen.

– Jeg vet at dette er en person som har uttalt seg på nedlatende vis mot andre tidligere, så jeg var derfor ganske forberedt på at hun kunne finne på å henge ut meg også, sier hun.

Hun mener kritikken er usaklig, og sier at hun synes det er trist.

– Det faktum at vi influensere skal være forbilder for de unge, men likevel oppfører seg slik som barn lærer i tidlig alder, er ugreit. Vi skal liksom være bedre enn det her.

– Kritikk er alltid sunt, men majoriteten av det folk kaller kritikk i dag, er dessverre mye hets og blir en form for heksejakt. Dette kan lett eliminere muligheten til både sunn debatt og ytringsfriheten vår. Det retter feil fokus innad i tematikken.

Hun mener at dersom man skal kritisere, bør man holde seg saklig, uansett tematikk.

– Irrasjonell og usaklig atferd har ikke noe i en debatt å gjøre. Det har ikke TikTok-Norge klart å prestere denne gangen, mener hun.



IKKE SJOKKERT: Influenser Linnea Løtvedt er ikke overrasket over reaksjonen til Williams. Foto: Erik Teige / TV 2

– Noe av det verste jeg har sett

Også TikToker Sebastian Brevik (24), bedre kjent som «Barisbrevik», reagerer på Williams sin video.

Han legger ut en video og kritiserer influenseren sin oppførsel.

– Jeg opplever det som mitt ansvar å stå opp mot urett, og denne videoen publisert av Fetisha er rett og slett noe av det verste jeg har sett, sier han til God kveld Norge.

Han forteller at han selv har blitt utestengt fra TikTok flere ganger grunnet at han hevdet at det kun finnes to kjønn.

– Da er det rimelig provoserende å se at en av Norges største influensere sjikanerer enkeltindividers utseende, samt opptrer rasistisk uten at dette får noen som helst konsekvenser, sier han.

«I øyeblikkets hete»



Ifølge manageren til Williams, er det TikTok som har fjernet videoen fra plattformen.

Williams forteller til God kveld Norge at hun burde ordlagt seg bedre, men at videoen ble lagd i øyeblikkets hete.

– Men poenget står, sier hun.

– Beklager at jeg blir rasende over folk som ikke bryr seg om det som skjer med palestinere nå.

Hun mener at det er privilegert å ikke ta et standpunkt i konflikten.

– Vi kan ikke godta at norske influensere oppfordrer unge mennesker til å holde seg nøytrale til folkemord og at et barn dør hvert tolvte minutt på Gazastripen.

– Informasjonen er tilgjengelig, og telefonen har de i hånden hele tiden. Vi må gjøre det vi kan for å stoppe Israels drap på uskyldige palestinere og det minste man kan gjøre, er å lese seg opp. Konflikten er ikke vanskelig å forstå, det er et narrativ som har levd altfor lenge.

– Konflikten er fryktelig, sier hun avslutningsvis.