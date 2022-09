Ønsker å delta i dette TV-programmet: – Kanskje neste år

Martine Lunde og Aleksander Sæterstøl er blitt et godt kjent par for norske TV-seere.

De møttes på «Paradise Hotel» i 2017, og har også blant annet vært å se på programmer som «Sofa» og «Skal vi danse».

Når duoen møter opp på «Reality Awards», benytter God kveld Norges reporter anledningen til å spørre paret om hvilket annet reality-TV-program de kunne tenke seg å delta.

– Jeg kunne tenke meg å være med på Camp Kulinaris, fordi jeg er kjempedårlig til å lage mat. Da kunne jeg kanskje blitt bedre på det, sier Lunde.

Annen grunn

Sæterstøl sier seg enig, men vil ikke være med på grunnlag av å bli bedre i matlaging.

– Det tror jeg er veldig gøy, men jeg tror ikke selve matlagingen er så gøy. Jeg tror den delen hvor man bor sammen på en hytte og er en gjeng som koser seg, er veldig bra, sier han og legger til:

– Kanskje det blir Camp Kulinaris neste år.

Vant pris

Sammen skulle de dele ut pris for «årets romanse» under pris-utdelingen, som gikk av stabelen på Fornebu.

Paret var selv nominert i kategorien «årets duo», hvor de endte opp med å stikke av med seieren.

I forkant av utdelingen fortalte Lunde at selve nominasjonen gikk i glemmeboka.

– Vi er her for å kose oss og dele ut pris. Vi er jo også nominert i en kategori, men vi har egentlig glemt det bort. I dag tidlig kom jeg på at Aleks og jeg har glemt å be folk om å stemme på oss.