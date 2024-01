OnlyFans-stjerne om Disney-nyhet: – Tuller du med meg?

GJENFORENES: Det er blandede reaksjoner etter at det ble kjent at Disney Channel-serien «Magikerne på Waverly Place» returnerer til TV-skjermen. Foto: MARIO ANZUONI / Rich Polk

Tidligere Disney-skuespiller «reagerer» på at oppfølgeren først kommer etter at han selv har begynt å lage porno.

Torsdag kveld kom gladnyheten om at Disney Channel-serien «Magikerne på Waverly Place» returnerer til TV-skjermen etter sju år.

– Vi er tilbake, kommenterte hovedrolleinnehaver Selena Gomez på Instagram.

SUKSESS: «Magikerne på Waverly Place» stakk av med seieren for «Outstanding Children's Program» under Emmy-utdelingen i 2009. Foto: Chris Pizzello

Comeback

David Henrie, som spiller Gomez sin storebror i serien, delte samme dag et bilde av det som ser ut til å være manuset for første episode av den nye serien.

– Familien Russo gleder seg til å bli en del av familien din, igjen, men vi har vokst. 2024, året magien kommer tilbake!, skriver Henrie under bildet.

«Magikerne på Waverly Place», som fikk fire sesonger på Disney Channel, handlet om Russo-søsknenes magiske krefter.

Henrie returnerer som fast rolle i serien, mens Gomez kun blir å se i et par episoder.

Ifølge CNN, som har fått tilgang til detaljer om den første episoden, skal oppfølgeren starte «etter en mystisk hendelse på WizTech, hvor en voksen Justin Russo har forlatt sine magiske krefter, og valgt et normalt menneskeliv med sin kone og to sønner.»

Når en mektig ung magiker som trenger opplæring dukker opp, må Henries karakter omfavne fortiden, «for å sikre fremtiden til trollmannsverdenen».

Nyheten om nye episoder av «Magikerne på Waverly Place» har fått enorm respons, med flere glade fans i kommentarfeltene.

– BESTE NYHETENE NOENSINNE, skriver en.

– Den beste serien kommer tilbake??, skriver en annen.

Fra Disney til OnlyFans

En som antakelig ikke blir å se i den nye versjonen av Disney-klassikeren, er skuespilleren Dan Benson. Han spilte karakteren Zeke Beakerman, én av Justin Russos (Henrie) sine aller beste venner.

I tiden som har gått siden siste episode av «Magikerne på Waverly Place» ble sendt i 2012, har Benson nemlig lagt sin ordinære skuespillerkarriere på hylla.

I 2022 begynte han i stedet å fokusere på å produsere pornografisk innhold til det mye omtalte nettstedet OnlyFans.

I en ny video på Tiktok avslører han at han fikk vite nyheten om den nye sesongen samtidig som «alle andre».

Benson sier spøkefullt at han er irritert over nyheten kommer først etter at han har gått over til pornobasert innhold, noe som antakelig vil gjøre det vanskelig å tre tilbake inn i Disney-universet.

– Tuller du med meg? I dag annonserer de at de bringer tilbake «Magikerne på Waverly Place» med en oppfølger. Tuller du med meg?, sier Benson og fortsetter:

– Altså, for det første, det er spennende, men … Dækern pære, hva har jeg gjort? Jeg ventet i nærmere 13 år.

– Så fort Dan blir en pornostjerne, så gir vi «Wizards» en oppfølger. Dere suger. Jeg bare kødder, sier Benson med et smil.

Han avslutter videoen spørrende – hvor han lurer på hva som vil skje med sin egen rolle.

– Hva tror dere de kommer til å gjøre med Zeke? Bare late som om han ikke finnes? Kommer de til å caste en ny? Herregud, kommer det til å være noen andre som skal spille han? Nei. Nei!