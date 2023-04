OnlyFans-krangelen fortsetter: – Cristian har levd godt av de pengene

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter samlivsbruddet med Caroline Nitter, mistet Cristian Brennhovd all rett over pengene de sammen har tjent via sin felles OnlyFans-konto. Nå advarer han andre.

I januar kom nyheten om at det kontroversielle «Ex on the Beach»-paret Cristian Brennhovd (23) og Caroline Nitter (24) hadde gjort det slutt.

Paret møttes da de begge deltok i afterski-versjonen av «Ex on the Beach». De skrev også norsk realityhistorie, da de i fjor deltok i enda en sesong av realityserien, men da som kjærester.

I etterkant av realitydeltakelsen har profilene delt en OnlyFans-konto, hvor de la ut pornografisk innhold.

I kontrakten mellom Brennhovd og Nitter sto det at alle pengene de tjente på OnlyFans-innholdet skulle gå til personen som eide kontoen – nemlig Nitter.

Sagt fra seg alle rettighetene

– Vi hadde en OnlyFans-konto sammen. I starten skrev jeg under på en kontrakt som jeg hadde glemt, og så en muntlig avtale om at vi egentlig skulle dele pengene hvis noe skjedde. Men sånn ble det ikke, forteller Brennhovd til God kveld Norge.

Realityprofilens advokat skal ha gått over kontrakten, men beskriver den som «beinhard». Kontrakten er en såkalt «model agreement». Brennhovd forklarer at det ikke er noe vei rundt kontrakten, noe som gjør at Nitter sitter igjen med alle pengene.

– Dritkjipt for min del. Det ligger jo fremdeles innhold av meg ute der, men nå får hun ikke sendt noe av det da. Jeg har sagt ifra til Onlyfans at alt skal bort, forteller 23-åringen.

Brennhovd har nå startet egen OnlyFans-konto. Foto: Pressebilde Discovery

Brennhovd forklarer at han skrev under på kontrakten fordi de var sammen og hadde det bra når de lagde innhold til OnlyFans-kontoen.

– Hun har styrt alt det der etter det ble slutt, og så har hun nektet å dele noe som helst. Det suger jo for min del, men det går greit. Hadde det vært omvendt hadde jeg delt 50/50, men folk har andre verdier.

– Cristian har levd godt av de pengene

Nitter forteller til God kveld Norge at hun startet kontoen under korona, og at alt står i hennes navn. Men selv om pengene har gått i Nitters lommebok, skal Brennhovd ha nytt godt av dem.

– Cristian har jo levd godt av pengene som kom av den OnlyFans-kontoen. Jeg har betalt ferier, jeg har betalt husleier, klærne han går med, ja, jeg trenger kanskje ikke å si så mye mer enn det, hevder hun.

– Det er ganske fair. Selvfølgelig, når det da blir slutt, så er det jo mitt.

Brennhovd har fått av sin del av pengene når han har bidratt med innhold, forteller Nitter.

– Han er jo ikke med å produsere lenger, men han har virkelig fått så mye og vel så det, på de tingene han har bidratt med inne på den OnlyFans-kontoen. Kanskje for mye til og med, hevder 24-åringen

Innholdet skal for det meste ha vært bilder og videoer av Nitter. Hun mener hun har fått langt flere konsekvenser av innholdet hun poster, enn eks-kjæresten.

– Det var mest meg. Det er jo min OnlyFans, og den står i mitt navn. Også må man huske på at som jente er det mye mer konsekvenser å drive med sånne type ting - om det så er OnlyFans, nakenhet eller lettkledde bilder. Det er mye mer risky for oss jenter.

– Jeg sa det til Cristian, «ingen kommer til å bry seg om det du gjør. Det er meg dette går utover», forteller Nitter til God kveld Norge.

Caroline Nitter på besøk hos God kveld Norge. Foto: © Ola Thingstad

Fikk sofa til 120.000

Brennhovd forteller at selv om Nitter ikke gir fra seg noen av pengene, skal han ha fått en sofa til 120.000 istedenfor.

– Vi hadde en liten diskusjon om en sofa som vi kjøpte sammen, men den fikk jeg. Og den koster jo sånn 120.000 kroner, så greit at jeg fikk den, forteller Brennhovd.

– Men vi har kranglet om det her i sikkert en måned og vi kommer ingen vei. Så jeg har bare sagt: «fuck it, jeg tar den sofaen, også tar du de pengene». Så ender vi våre veier nå.

Startet ny OnlfyFans-konto

Til tross for at han ikke får noen av de inntjente pengene fra OnlyFans-kontoen til Nitter, lider Brennhvovd ingen nød.

Han har startet egen OnlyFans-konto sammen med sin nye flamme Paulina «Kattpaow» Danielsson (29).

– Vi er i Thailand på jobbtur. «Business and pleasure», kan du kalle det.

Brennhovd er klar i sin sak, og vil nå advare andre som har OnlyFans-konto sammen med kjæresten.

– Ikke skriv under en «model agreement» – skriv under på en muntlig kontrakt eller en annen kontrakt der man får halvparten dersom noe skulle skje, avslutter Brennhovd.