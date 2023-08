«One Tree Hill»-stjernen skilles

Kun sju uker etter at paret feiret et år som gifte, kommer nyheten om at Sophia Bush (40) og ektemannen Grant Hughes (41) skilles.

Det skriver People.

I august 2021 delte «One Tree Hill»-stjernen gladnyheten om at Hughes hadde fridd til henne under en ferie i Italia.

– Så det viser seg at å være din favorittpersons favorittperson er den beste følelsen på planeten jorden, skrev hun på Instagram den gang.

Ikke lenge etter nyheten om frieriet, ble Bush og Hughes gift.

Bush tok etternavnet til ektemannen, men har nå byttet tilbake til pikenavnet.

– Sophia og Grant har vært venner i 10 år, og ble enda tettere knyttet til hverandre under Covid. De fant tonen over deres engasjement for samfunnet, forteller en kilde til People.

Begge parter skilles som gode venner, ifølge kilden.

Til tross for at det skal ha vært et vennskapelig brudd, har Bush slettet alt av innhold med Hughes på sine sosiale medier.

Bush er kjent for sine roller som Brooke Davis i «One Tree Hill», og Beth i «John Tucker Must Die».