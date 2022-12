«One Tree Hill»-stjerne nekter å se egen serie

SER IKKE PÅ: «One Tree Hill»-stjernen Chad Michael Murray åpnet opp om at han ikke har noen ønsker om å se den populære ungdomsserien på nytt under en panelsamtale på Christmas Con i Edison, New Jersey. Foto: Rich Polk

Selv om det populære ungdomsdramaet «One Tree Hill» sendte sin siste sesong for et tiår siden står det fortsatt nært hjertet til mange fans over hele verden.

Chad Michael Murray (41), som spilte Lucas i den velkjente serien er derimot ikke interessert i gjensyn med seg selv på skjermen.

På panelet med «One Tree Hill»-kollega Bethany Joy Lenz (41) under Christmas Con i Edison i New Jersey avslørte Murray at det rett og slett ble for tungt for ham å se serien på nytt, skriver People.

– Den delen av livet mitt har jeg slettet. Så mye utvikling, så mye vekst som et menneske, og jeg bare slettet så mye av det, sier Murray under panelsamtalen.

GJENFORENT: Chad Michael Murray og «One Tree Hill»-kollega Bethany Joy Lenz stilte sammen på panelet under Christmas Con i Edison, New Jersey for å prate om ungdomsserien. Foto: Charles Sykes

«One Tree Hill»-stjernen beskriver minnene fra tiden da han spilte Lucas som noe som driver og fyller opp harddisken i hjernen hans, og sier han nesten ikke har kapasitet til å gå tilbake og se minnene som ligger bak den ungdomsserien.

– Så med andre ord er jeg livredd for å se det på nytt, sier Murray.

Fryktet å møte seg selv i døra

Lenz som spilte Haley i den ikoniske ungdomsserien er for tiden aktuell med podcasten «Drama Queens» der hun ser tilbake på «One Tree Hill» sammen med sine tidligere kollegaer, Hilarie Burton-Morgan og Sophia Bush.

Under panelsamtalen innrømmet Lenz at hun også var livredd for å se serien på nytt i forkant av podcastens første episode.

– Når du tenker på hvor du var i livet, og hva du gikk igjennom, alle feilene du gjorde, alle overgangstidene. Det å se de øyeblikkene igjen kan virkelig bringe tilbake alle minnene, de pinlige øyeblikkene, det du skammer deg over, og alle valgene du kanskje ikke er så stolt av nå, sier Lenz om å se serien på nytt.

PODCASTER OM SERIEN: Bethany Joy Lenz er aktuell med podcasten «Drama Queens» der hun ser tilbake på «One Tree Hill» med sine kollegaer Sophia Bush og Hilary Burton-Morgan. Foto: NTB

Til tross for hennes frykt for å møte sitt yngre jeg i døra forteller Lenz at å få et tilbakeblikk på «One Tree Hill» har vært en veldig givende opplevelse.

– Det er veldig kult, egentlig. Jeg var skikkelig redd for at jeg skulle ende opp i en endeløs spiral av skam når jeg først så tilbake på alt det dumme jeg har gjort i livet. Så ble det heldigvis ikke en slik opplevelse i det hele tatt, sier Lenz.

– Alle er en familie

Selv om Murray vegrer seg for å se «One Tree Hill» sier han at han alltid stortrives i møte med sine tidligere TV-kollegaer.

– Det er en av de greiene der alle er en familie. På mange måter så vokste vi opp sammen, og når du kommer inn i det rommet og ser Joy, Hilary eller de på andre siden så tenker du bare «familie!». Vi tar på en måte litt vare på hverandre for å føle oss litt tryggere, fordi det er jo crewet ditt, sier Murray på panelet.

SOM FAMILIE: I flere intervjuer har Chad Michael Murray beskrevet sine «One Tree Hill»-kollegaer som en familie, og fortalt at han fortsatt har et tett forhold til de andre skuespillerne ti år etter serieslutt. Foto: ROBERT E. KLEIN

I et tidligere intervju avslørte Murray at han og resten av casten i den populære serien fortsatt holder kontakt via en gruppechat. Stjernene skal ifølge ham ha snakket om å reise til Frankrike sammen fordi de tydeligvis har mange ivrige fans i Paris.

– Jeg mener, som du kan se, jeg blir litt grå i skjegget, sa han lattermildt og poengterte at dersom de skal ha en gjenforening, bør det skje relativt snart, sa Murray den gang til E! News.

Vil se ny «generasjon» av serien

«One Tree Hill» gikk lineært på TV fra 2003 og rundet av med sin niende sesong i 2012. Den populære ungdomsserien fulgte brødrene Lucas og Nathan Scott (James Lafferty) gjennom intrigene på skolen og i basketballens verden.

I tillegg til Murray har serien skapt flere stjerner, spesielt blant den kvinnelige delen av castet. Bush, Lenz og Burton er alle tre velkjente navn i TV-bransjen også den dag i dag.

Rundt ideen om en eventuell gjenforening har Murray tidligere uttrykket et ønske om å se «One Tree Hill» bli gjenskapt for en ny generasjon.

– Jeg har en idé som har hoppet rundt i hodet mitt om å lage en ny «generasjon» av dette showet, hvor man tar for seg dagens utfordringer, forklarte han til E! News, og fortsatte:

– Det er bare så mange ting nå som er så veldig annerledes enn det var tidligere. Man kan lage problemstillinger som er relatert til barn og ungdom, og hva de må håndtere på videregående i dag, sa Murray i 2021.