«One Tree Hill»-stjerne deler gladnyhet

Chad Michael Murray (41) og Sarah Roemer (38) har blitt foreldre for tredje gang. Gladnyheten deler de selv på Instagram.

– Jenta vår kom forrige uke med et hjerte på ankelen. Vi er så forelsket! Suger til oss alle «babysquishy»-øyeblikkene som går altfor fort», skriver Roemer under et bilde av den lille.

Murray har delt det samme bildet og skriver blant annet:

– Så velsignet og føler meg veldig takknemlig. Vi har fått denne nye lille jenta i gjengen vår. Takk alle sammen for mye kjærlighet og varme.



Paret giftet seg i 2014 og deler fra før av en sønn (8) og en datter (6). De har ikke kunngjort navnene på noen av barna.

Det var 7. juli Murray kunne dele nyheten om at han og kona ventet sitt tredje barn.