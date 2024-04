Om superstjernen: – Skjønte ikke at det var han

19. april er det premiere på TV 2s nye humorserie «Evig Singel», hvor seerne får følge seks ensomme sjeler som ikke klarer å finne kjærligheten.



«Oppenheimer»-skuespiller Trond Fausa Aurvåg (51) er blant hovedrollene i serien, i rollen som Kennet.

Fredag møtte God kveld Norge Fausa Aurvåg i anledning den nye humorserien, hvor han letter på sløret om en hendelse under en Oscar-fest.

«Det er noe kjent med deg»

I mars satt Fausa Aurvåg og konen Lena Kristin Ellingsen (43) sammen med resten av skuespillerbransjen i Hollywood, klare for Oscar-utdelingen.

Kveldens store vinner ble Christopher Nolan-filmen «Oppenheimer», hvor nettopp Fausa Aurvåg spiller i.

Filmen var nominert i 13 kategorier, og stakk av med hele sju priser.

Fausa Aurvåg satt ikke i salen under utdelingen, men deltok på filmselskapet Universals Oscar-fest, og beskriver det hele som «kjempegøy».

– Det var veldig fantastisk å få oppleve det.

–Det var veldig gøy å få møte «Oppenheimer»-gjengen igjen. Særlig da den smårolle-gjengen, «Oppenhomies» som vi kaller oss. Så denne Oscar-festen ble liksom et fint punktum på «Oppenheimer»-eventyret, forteller han til God kveld Norge.

Fausa Aurvåg forteller videre at han utover kvelden befant seg i en samtale med en skikkelig Hollywood-skuespiller uten at han selv skjønte det.

– Jeg pratet med en fyr som viste seg å være Sacha Baron Cohen uten at jeg visste det. Jeg merket det i løpet av samtalen, så tenkte jeg «Det er noe kjent med deg». Men først så skjønte jeg ikke at det var han.



– Veldig kjekk mann. Kjekk og høy mørk mann.

CELEBRITET: Sacha Baron Cohen har gjort stor suksess som skuespiller, og har en lang rekke med ikoniske roller bak seg. Foto: Rick Rycroft

Ifølge Neste Sommer-skuespilleren varte ikke samtalen med Baron Cohen (52) så lenge.

– Det var bare litt small talk, fordi jeg lurte på om han og kompisen hadde noe med «Oppenheimer» å gjøre. Og det hadde de jo ikke, de var jo bare på festen.

– Så vi pratet litt om min rolle i «Oppenheimer», så mens vi pratet så så jeg at det var Sacha Baron Cohen. Så da ble jeg litt sånn blodfan og idiot, forteller han lattermildt.

Det er kanskje ikke så rart at det tok et sekund eller to før Fausa Aurvåg kjente igjen skuespilleren, da han er kjent for sine karakteristiske roller og tilhørende kostymer.

VERSATIL: Sacha Baron Cohen i filmene «Bruno», «Borat» og «The Brothers Grimsby» Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / Anthony Harvey / Berit Roald

«Oppenheimer» ga mersmak

Nå, i etterkant av å ha rolle i en av fjorårets største filmer, presseturné verden over, 13 Oscar-nominasjoner og anerkjennelser, røper Fausa Aurvåg at det har gitt mersmak.

– Jeg synes det var en veldig fin opplevelse. Det var et eventyr for meg, å få lov til å være med på en så svær greie. Så jeg tar gjerne en runde til med det der altså.

Han er derimot ordknapp om hva Fausa Aurvåg-fansen har i vente.

– Jeg driver og sender noe self-tapes, så vi får se hva som skjer i fremtiden.