Ole Ivars-avskjedskonsert avlyst

Etter 45 album og åtte Spellemannpriser ble det i sommer annonsert at dansebandet Ole Ivars legger opp, 58 år etter at startskuddet for Norges mest kjente danseband gikk på Hamar.

På dansebandets Facebook-side heter det at «Ole Ivars er Norges definitive danseband, høsten 2022 starter avskjedsturnéen -Den siste dansen-».

Med et knippe avskjedskonserter sier bandet takk for seg:

«Takk for alle fine år» Eventyret Ole Ivars er snart over, heter det på billettsalg-sidene.

Avlyst

Nå meldes imidlertid at konserten som skulle holdes i Kongsvinger i januar, er avlyst. Dette skjer som følge av dårlig billettsalg.

SPELLEMENN: Ole Ivars har vunnet hele åtte Spellemann-priser. Her med tidligere vokalist Tore Halvorsen og bandmedlem og manager William Kristoffersen. Foto: Heiko Junge

Det var Danseguiden som på Facebook var de første til å melde dette.

Ole Ivars skulle har opptrådt med sin konsert som en del av Dansegallaen i Kongsvingerhallen 28. januar. Her skulle også blant andre Sten & Stanley og Rune Rudberg ha opptrådt.

Nå melder også arrangøren på sine nettsider at «Siste Dans med Ole Ivars» som var planlagt lørdag 28. januar 2023, dessverre er avlyst.

«Økende inflasjon og renter, økte strømregninger, matpriser, og en ny bølge med corona, gjør at det ikke er marked for et stort arrangement i vinter, heter det på arrangørens nettsider.

Arrangøren melder at de som har kjøpt billetter vil få refundert disse gjennom Ticketmaster.

God kveld Norge har mandag formiddag forsøkt å få en kommentar fra bandsjef William Kristoffersen, og fra arrangøren, foreløpig uten å lykkes.

De som hadde planlagt å se Ole Ivars på Kongsvinger, har ennå muligheten til å få med seg bandet på en av de gjenværende konsertene. Den foreløpig siste planlagte konserten går av stabelen på Beitostølen i august neste år.

Danseband-legender

Ole Ivars er kjent for låter som «Jag trodde änglarna fanns», «Nei, så tjukk du har blitt» og «Kongen av campingplassen»

Tore Halvorsen var bandets vokalist fra 1988 til 2018, før Espen Hagen Olsen tok over roret.

Av det opprinnelige bandet fra 1964 er Ole Andreas Ødegård og Arne Willy Foss fortsatt i besetningen.

Bandet har også tidligere fått satt opp en egen musikal på Nationaltheatret i Oslo.