Ola-Conny Wallgren med Ullared-avsløring

TV-profilen, Ola-Conny Wallgren (59) er best kjent fra det svenske realityprogrammet «Ullared».

Wallgren har deltatt i årets sesong av «Camp Kulinaris».

I et nytt intervju med svenske Hänt letter TV-profilen på sløret om Ullared-innspillingen.

– Ville kanskje hatt en liten slant

Til tross for sin store medvirkning i Ullared-serien, røper Wallgren at han aldri fikk betalt for sin deltakelse.

– Jeg ville kanskje hatt en liten slant, sier han i intervjuet.

Wallgren forklarer at som kompensasjon fra varehuset fikk han sitt eget brød, som han fortsatt får provisjon fra.

– Det brødet har jeg hatt i åtte år. Det heter «Ola-Connys brød» og jeg har sikkert solgt over en million brød, sier han og fortsetter:

– På samme måte har Morgan kanebollene sine, så vi fikk fra produksjonen på den måten.

Videre forteller Wallgren at han er fornøyd uansett, og at han får lønn fra varehuset der han er ansatt.

– Jeg får penger på andre måter. Jeg er fornøyd og glad i jobben min, og jeg kommer til å jobbe her til jeg blir pensjonist.

TV-profilen sier han aldri har bedt om å få betalt for deltakelsen i serien.

– Morgan og jeg har snakket om det, vi skulle kanskje hatt litt penger, men det fungerer ikke slik, avslutter 59-åringen.

Discovery Sverige svarer

Presseansvarlig for Ullared, Discovery Sverige, Ander Kilander, er forelagt intervjuet fra Hänt.

I en melding til God kveld Norge skriver han at de ikke kommenterer individuelle kontrakter.

– Ullared var et realityprogram som fulgte varehuset Gekås i Ullared og deres ansatte og besøkende. Prinsipielt sett kommenterer vi aldri spørsmål om individuelle kontrakter eller gebyrer, skriver han.