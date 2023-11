Oda Rikheim svarer på romanseryktene

Det har lenge florert rykter om at Oda Rikheim og Kevin Lauren er et par. Nå svarer TikTok-profilen én gang for alle.

Det siste året er det flere som har spekulert i om det er en romanse mellom TikToker Oda Rikheim (23) og artist Kevin Lauren (35), etter at de flere ganger har delt bilder av hverandre på sosiale medier.



I mai svarte Lauren på romanseryktene overfor Dagbladet, rett før innspillingen av 71 grader nord.

– Vi har vært gode, gode venner veldig lenge, men det har kanskje utviklet seg litt bortover veien, sa han til avisen, og utelukket ikke at det kunne skje noe i fremtiden.



Videre innrømmet han at det kom til å bli vanskelig å være borte fra Rikheim under innspillingen av reality-serien.

I denne ukas podkastepisode av «Chit Chat med Helle», svarer Rikheim på romanseryktene.



Avslører sannheten

Podkastvert Helle Nordby spør TikTokeren rett ut:

– Hva er greia med Kevin Lauren?

– Noen visse mennesker påstår at jeg har brukt han for PR. At jeg har latt som jeg har likt han, og det stemmer absolutt ikke, sier 23-åringen og utdyper:

– Kevin og jeg er ikke sammen, men jeg føler at vi har et veldig spesielt bånd. Jeg er kjempeglad i Kevin, og jeg vet ikke helt hva jeg skulle gjort uten han. Jeg er veldig takknemlig for å ha han i livet mitt.



Til God kveld Norge avkrefter hun også romanseryktene, men påpeker igjen at duoen har et spesielt bånd.

– Han har alltid vært der for meg og støttet meg i alt jeg har vært gjennom, sier hun og legger til:

– Selv om vi aldri direkte har vært kjærester er jeg kjempeglad i Kevin og setter stor pris på å ha han i livet mitt. Man skal lete lenge for å finne en så fin person som Kevin.

Innrømmer PR-strategi

Dog innrømmer Rikheim at hun og Lauren har «helt bensin på bålet for PR».

– Ja, det skal jeg love deg. Vi har virkelig spilt på det, og gjort det vi kan. Men jeg vil ikke si at noe har vært løgn. Vi har det veldig bra sammen, og har hatt det veldig bra sammen.

– Vi har selvfølgelig hausset det opp, og folk liker det. Det er helt sinnssykt hvor mye folk bryr seg og hvor mye views (visninger) man får hvis man legger ut en video sammen, legger hun til.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Kevin Lauren. Han har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Ikke bitter

Etter «71 grader nord»-deltakelsen har det også florert romanserykter mellom Lauren og meddeltaker Caroline Nitter.

Rikheim forteller at hun ikke synes det har vært rart å se flørten som har utspilt seg foran kamera.

– Jeg synes faktisk det var koselig å se de sammen på 71 grader nord. Caroline er en supersøt jente og jeg syns de var en fin duo, sier hun til God kveld Norge.



Da God kveld Norge møtte Nitter på den blå løperen til premieren av «Girls of Oslo», kunne hun lette på sløret om stoda mellom henne og Lauren.

– Jeg og Kevin har selvfølgelig en god tone, han er jo en god venn av meg. Vi hadde det så gøy på fjellet, takk gud for at han var der.



– Men dere er bare venner den dag i dag?

– Vi er bare venner, og jeg er übersingel, sa Nitter til God kveld Norge.